Danmark tæt på drømmen

Landstræner Kasper Hjulmand har de seneste dage under sin isolation haft rigtig god tid til at se nærmere på Danmarks scenarie forud for VM-lodtrækningen 7. december.

Og sejren over Sverige giver betydningsfulde ranglistepoint til Danmark, der nu er meget tæt på at blive topseedet til VM-seedningen.

- Hvis vi samlet får blot ét point i de to forestående kampe mod Island og Belgien, er vi 100 procent sikre på at blive topseedet, forklarer Kasper Hjulmand, der understreger, at det vil have enorm betydning for de danske chancer for at løse billet til VM-slutrunden i Qatar i november-december 2022.

Men det kræver samtidig, at en nation som Schweiz, der ligger efter Danmark, skal vinde de to forestående kampe i Nations League. Her møder schweizerne de Spanien og Ukraine.

- En topseedning betyder altså, at vi undgår de helt store europæiske nationer som Frankrig, Italien, England, Belgien, Portugal og Spanien, påpeger landstræneren, der formentlig også slipper for Tyskland og Holland.

Kasper Hjulmand kom torsdag ud af isolationen efter tre dages indespærring på et hotelværelse. Foto: Lars Poulsen.

Schweiz kan drille

Aktuelt er Danmark nummer otte i Europa, mens Tyskland og Holland er lige efter. De står altså også til at blive en af de topseedede nationer.

Det er Schweiz, der kan løbe med en topseedning, hvis de får markant bedre resultater end konkurrenterne i de næste to kampe.

Det er svært at komme gennem VM-nåleøjet, hvor kun 13 nationer er med fra Europa. De ti gruppevindere og yderligere blot tre nationer ud af de resterende to’ere fra grupperne kvalificerer sig.

- Jeg vil langt hellere stå i en situation, hvor vi er topseedet og derved i en slags favoritrolle frem for at være seedet i næste lag. Den favoritværdighed påtager vi os, siger Kasper Hjulmand.

