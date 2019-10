Danmark tager stort skridt mod EM efter sejr over Schweiz

Danmark er på sikker kurs mod EM-slutrunden næste sommer. 1-0 sejren over Schweiz bringer Danmark op på siden af Irland i toppen af puljen.

Yussuf Poulsen blev Danmarks matchvinder, da han kom alene med Yann Sommer efter et oplæg fra Christian Eriksen. Scoringen faldt blot fem minutter før tid.

MÅÅÅL! Yussuf Poulsen sikrer sejren på en stikning fra Eriksen!

Alle de danske spillere omfavnede Kasper Schmeichel efter den danske triumf lige foran den nye danske stemningstribune, Den Røde Mur. For det var i sandhed Kasper Schmeichels fortjeneste, at Danmark sikrede sig de tre point.

Sårbare til sidst

Og på mange måder var det symptomatisk for Schweiz. For spillerne fra alpelandet havde leveret så stærk, så solid en indsats, men koncentrationen svigtede til sidst. Som den havde gjort i fire foregående kampe det seneste år, hvor Belgien, Irland, Danmark og Portugal alle havde scoret mod dem i løbet af kampens sidste ti minutter.

Men det var ingen stor spillemæssig præstation af danskerne. Det var en arbejdssejr, der kom i land i kraft af en mesterlig indsats af Kasper Schmeichel.

Danmark var ikke uheldige i kampen mod Schweiz. Foto: Lars Poulsen.

Han leverede flere redninger i verdensklasse. Inden danskerne scorede sejrsmålet, havde han i tre tilfælde vist sit høje, internationale niveau.

Stopperduoen Simon Kjær og Andreas Christensen gjorde det fint, ligesom Andreas Cornelius vandt alt i luften. Og så dukkede Yussuf Poulsen pludselig op midt for mål på en smart stikning fra Christian Eriksen.

Christian Eriksen havde forud for den geniale aflevering leveret en meget bleg indsats. Han havde i sandhed svært ved at finde fodfæste.

Den Røde Mur, som Danmarks stemningstribune er døbt, leverede varen. De fik de 35.964 tilskuere med på bølgen og gejlede stemningen op i Parken. Konstant blev spillerne pisket frem.

Men Den Røde Hær på banen glimtede først fem minutter før tid på Yussuf Poulsens friløber. Og så tændte Parken fuldstændig af.

Kasper Schmeichel var Danmarks helt store helt. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Schmeichel lyste op i en sådan grad, at holdkammeraterne ikke kunne leve op til det niveau.

Han holdt danskerne i live i første halvleg. Keeperen leverede to mesterredninger før pausen.

Da Granit Xhaka skød fra kanten af feltet, reddede han langskuddet via hjælp fra overliggeren. En mesterlig redning af Schmeichel.

Han leverede endnu et pragtstykke senere i halvlegen, da Admir Mehmedi afsluttede fladt. Schmeichel dykkede ned og beviste på den sekvens, at uden ham havde det set sort ud for Danmark.

Schmeichel beviste også efter pausen, hvorfor han regnes for en europæisk topmålmand. Da Ricardo Rodriguez tordnede fra kanten af feltet, fik han med den ene hånd bugseret bolden på overliggeren og til hjørnespark. En redning i verdensklasse.

Christian Eriksen spillede ikke sin bedste landskamp mod Schweiz. Foto: Lars Poulsen.

Man kan roligt konstatere, at Danmark har svært ved at skabe noget uventet eller ekstraordinært, når Christian Eriksen ikke leverer varen. Kreatøren var helt ved siden af sig selv før pausen. Traf mærkelige beslutninger og havde slet ikke det sædvanlige overblik og kreative indspark.

Han sparkede et frispark nede ved mållinjen ind i den schweiziske mur, der bestod af én mand. Og så sad hans dødbolde langt fra i skabet.

Det er tydeligt og naturligt, at Eriksen er påvirket af den kritiske situation i Tottenham og de tiltagende meldinger om hans mulige spanske fremtid.

Man kunne have håbet, at landskampene var et frirum for ham, hvor alle problemerne blev lagt på hylden.

Men nu er der det med Eriksen. Han kan godt og én mesterlig aktion på en halvsløj aften var nok til dansk triumf.

Men spillet kan i sandhed blive bedre.

