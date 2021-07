Danmark topper listen: Ekstase i England

Alle 7900 danske billetter er snart solgt til EM-semifinalen mod England på Wembley.

På Twitter skriver Ronnie Hansen, kommerciel chef i Dansk Boldspil-Union (DBU), at der kun mangler at blive solgt godt 300 billetter til det danske fanafsnit.

- Det er mere end noget andet udefrakommende hold på Wembley under EM, skriver han.

Der var i første omgang afsat i omegnen af 5000 billetter til danske fans. Det er fortsat kun danskere bosat i Storbritannien, der kan købe billet til kampen.

Det skyldes de aktuelle indrejserestriktioner i Storbritannien grundet coronasmitte.

Ifølge Udenrigsministeriet bor der cirka 30.000 danskere i Storbritannien.

Siden det kom frem, at ingen danskere får mulighed for at rejse til England til semifinalen, har flere aktører kritiseret situationen og kaldt på handling.

Landstræner Kasper Hjulmand har sågar rådet den britiske premierminister, Boris Johnson, til at 'vågne op' og give adgang til danske fans.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fortalte mandag, at han har forsøgt at få briterne til at lukke tilrejsende danske fans ind i England til semifinalen.

- Jeg har også selv rakt ud til min kollega og forhørt mig, om vi kunne finde en sikker, ordnet og hurtig løsning både til på onsdag og til en eventuel kamp søndag. Men jeg er nødt til at sige, at svarene har været ret konsekvente.

- Briterne har strakt sig så langt, som de kunne - i lyset af den smittesituation de står i. Det er - desværre - en påmindelse om, at vi stadig står i en pandemi, sagde Kofod i en skriftlig kommentar.

Semifinalen spilles onsdag med kampstart klokken 21. EM-finalen spilles søndag. Ligeledes på Wembley.

Til finalen har Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) lavet en særaftale med de britiske myndigheder om tilrejsende fans.

Det betyder, at Danmark kan få 1000 tilrejsende fans ind på Wembley, hvis Danmark kommer så langt.

Her kan du læse, hvor meget de danske landsholdsstjerner tjener