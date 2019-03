Danmark 'tvunget' i aktion: Jeg ville helst bare træne

Efter sommerens VM-slutrunde er det på ny blevet alvor for det danske fodboldlandshold.

Landstræner Åge Hareides tropper mødte mandag ind i landsholdslejren forud for to kampe mod henholdsvis Kosovo og Schweiz.



Tirsdag i næste uge venter EM-kvalifikationsopgøret mod Schweiz, som bliver Danmarks første modstander på vejen mod EM 2020.

Men allerede torsdag skal landsholdet i aktion i en træningskamp mod Kosovo, men landstræneren lægger ikke skjul på, at han helst havde tilbragt den første uge med sine spillere på træningsbanen.



UEFA-regler kræver dog, at landsholdet skal i aktion 21. marts, da danskerne er en af de EM-kvalifikationsgrupper, der kun skal igennem otte runder.

En mulig modstander skulle derfor findes i en af de fem kvalifikationsgrupper med fem hold i.

- Havde det været op til mig, havde vi bare trænet op til Schweiz-kampen, men UEFA siger, vi skal spille kamp.

- Vi kunne eksempelvis også have valgt Tyskland som modstander, men det ville være en for hård modstander inden Schweiz-kampen.

- Derfor siger det sig selv, at vi tog et lavere rangeret hold, og vi har seks udskiftninger, så det bliver god træning for os, siger Hareide og lægger dermed ikke skjul på, at der vil blive rig mulighed for spilletid til mange af landsholdets spillere.

Landstræner Åge Hareide overværer landsholdslæge Morten Boesens dom over Robert Skovs skade. Foto: Lars Poulsen

De danske stjerner tvunget i kamp, selvom landstræneren hellere ville træne. Foto: Lars Poulsen

Én af dem, der kunne have kommet i aktion, er FC Københavns Robert Skov, men han blev skadet i københavnernes kamp mod Hobro søndag og måtte melde afbud.- I forhold til Kosovo-kampen er Robert en, vi kunne bruge, og jeg havde regnet med at give ham debut. Det er synd for knægten, at han bliver skadet op til landskampene, siger Hareide, der i stedet har udtaget Dortmund-spilleren Jacob Bruun Larsen.Hareide glæder sig over, at landsholdet møder Schweiz allerede i den første EM-kvalifikationskamp

- Det er perfekt. Jeg vil hellere møde dem først end til sidst. Vi har et rigtig fint år bag os, men det er vigtigt, vi er klar til at præstere på højeste niveau fra start.

Blev du klogere i din første kvalifikation som dansk landstræner, hvor I havde ryggen mod muren?



- Vi havde ryggen mod muren, fordi vi netop tabte to ud af de tre første kampe. Det var meget, for vi skulle slås for overlevelse for at nå vores mål derfra. Det vil vi helst uden om denne gang. Jeg håber på en lidt mere tryg rejse gennem 2019, siger Hareide, der dog kan glæde sig over, at skulle det gå galt i EM-kvalifikationen, kan Nations League også være en genvej til EM-slutrunden.

Danmark er udover Schweiz også i gruppe med Georgien, Gibraltar og Irland.

