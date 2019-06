Danmark tvunget til rokade før EM-skæbnekamp

UDINE (Ekstra Bladet): Der er garanti for mindst én ændring i den danske startopstilling i skæbnekampen mod Østrig.

FCN-backen Mads Valentin missede dagens afsluttende træning på anlægget i Tarcento, og dermed er den uheldige back ude af overvejelserne før kampen, som Danmark er tvunget til at vinde.

Mads Valentin blev ramt grimt uheldigt i slutfasen af kampen mod Tyskland, hvor han kolliderede med en holdkammerat og måtte modtage langvarig behandling på banen, inden han spillede kampen til ende.

Op til turneringen har Mads Valentin døjet med en skade, og han missede den sidste testkamp mod Kroatien. Ankelskaden koster nu Østrig-kampen, men DBU oplyser til Ekstra Bladet i forbindelse med træningen onsdag, at FCN-backens skade ikke er så alvorlig, at han sendes hjem.

- Status er, at det ser nogenlunde fornuftigt ud. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få ham klar hurtigst muligt, sagde U21-landstræner Niels Frederiksen til den samlede danske presse på spillerhotellet tirsdag, hvor han udtrykte et håb om, at få Mads Valentin klar.

- Om det bliver til den næste kamp, kan jeg ikke stå her og garantere, men det arbejder vi stadig på. Han har det faktisk bedre, end vi havde forventet, sagde han ved samme lejlighed.

Mads Vakentin (i midten) bliver ikke eneste ændring i den danske startopstilling. Foto: Lars Poulsen

Mads Valentins exit bliver ikke den eneste ændring i Niels Frederiksens startopstilling.

- Den altoverskyggende overvejelse er at prøve at få stillet det stærkest mulige hold. Der ligger mange overvejelser i det. En af overvejelserne er, at der er kort tid mellem kampene, sagde Niels Frederiksen dagen efter nederlaget til Tyskland.

- De spillere, der er meget belastede af kampen, og som måske også var ekstraordinært belastede, fordi de ikke har så mange kampminutter i benene over de sidste måneder, der bliver det en overvejelse at sige, om vi skal bytte lidt rundt, sagde han.

- Det er primært ud fra en fysisk betragtning, at vi kigger på at ramme den rigtige dosering, så vi har friske ben. Friske ben bliver rigtig vigtigt, sagde Niels Frederiksen.

Knust holdkammerat: - Der var meget stille

