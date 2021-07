Danmark ude af EM

England vandt 2-1 over Danmark og er i EM-finalen på en aften, hvor Kasper Schmeichel leverede redninger i verdensklasse

Sensationen lurede, men Danmark er færdige ved EM. De faldt med ære og værdighed.

England vandt 2-1 over Danmark i semifinalen efter 1-1 i den ordinære kamp faldt afgørelsen i den forlænget spilletid.

Kampen blev afgjort på et straffespark, som Joakim Mæhle begik på Raheem Sterling i første halvleg af den forlængede spilletid. Men det var svært at se, der var direkte kontakt mellem Mæhle og Sterling.

Kasper Schmeichel gik til den rigtige side på Harry Kanes svage spark, men han fulgte op og scorede.

Kasper Schmeichel reddede straffesparket fra Harry Kane, men han fulgte op og scorede. Foto. Lars Poulsen.

Efter tre tabte semifinaler de seneste 31 år, er England klar til den første finale i 55 år.

It’ coming home, it’s coming home har englænderne skrålet i 25 år.

Nu kan drømmen gå i opfyldelse på søndag, når England møder Italien i finalen på Wembley.

Kræfterne slap op hos danskerne som anden halvleg skred frem. De kom til at stå længere tilbage på banen. Og i den forlængede spilletid handlede det om overlevelse og mirakelredningerne fra Kasper Schmeichel.

Danmark spillede anden halvleg af den forlængede spilletid med kun ti mand, fordi Mathias Jensen måtte forlade banen med en skade.

Mathias Jensen måtte gå ud med en skade. Foto: Lars Poulsen

Har skabt eurofi

Nu skal vi hjem – vi skal ikke videre. EM-festen slutter her.

Men Kasper Hjulmands tropper forlader turneringen med stor ære og værdighed.

Hvilken fest. Hvilken genrejsning for landsholdet. Hvilken mandfolkepræstation de har leveret. De har gjort danskerne stolte.

De skabte en folkefest, en eufori som ikke er set i Danmark siden EM-triumfen i 1992.

Landsholdet har på én måned opbygget en goodwill, som de nu kan leve længe på.

Kasper Hjulmands satte sig to primære mål, da han tiltrådte. Han ville vinde fodboldkampe og så skulle landsholdet skabe begejstring i Danmark.

Den øvelse må man sige er lykkes på rekordtid. For på én måned er Kasper Hjulmand blevet en af de mest populære landstræner vi nogensinde har haft.

Med 28.000 corona-smittede i England onsdag og strenge restriktioner og forbud for indrejse af danske fans, lignede Wembley lidt af en corona-bombe med langt flere end 60.000 fodbold-fans uden mundbind.

Men med Neil Diamonds Sweet Caroline kort før kampstart kom stemningen og lydkulissen på et niveau, der kun kan give kuldegysninger.

Perlemål

Taktisk stod Danmark stærkt før pausen og var farlige i flere tilfælde på de hurtige omstillinger.

En meget livlig Mikkel Damsgaard sparkede lige forbi, mens Martin Braithwaite kiksede en god mulighed.

Det blev unge Mikkel Damsgaard, der blev den første i seks kampe til at score på Jordan Pickford. Og det var en perle, der fik tavsheden til at runge på Wembley.

Mikkel Damsgaard laver et perlemål. Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Den tekniske udførelse på det frisparkmål var i absolut topklasse. Han sparkede bolden over muren og lige uden for Pickfords rækkevidde.

Men den sublime detalje ved målet var faktisk de tre danske spillere, der spærrede udsynet for Jordan Pickford ved Damsgaards frispark.

Glæden varede kort for Danmark. Først måtte Kasper Schmeichel levere en mesterlig redning på en Raheem Sterling-friløber og siden blev Danmark straffet.

En bold i dybden åbnede den danske venstre side, hvor Bukayo Saka fik alt for meget plads. En tværpasning kunne Simon Kjær ikke undgå at sparke i eget net. Lige bag ham stod nemlig Raheem Sterling til at følge op.

Tre fyrtårne

EM-slutrunden har vist, at Danmark har haft tre gigantiske fyrtårne – Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Pierre Emile Højbjerg. De har sammen med Andreas Christensen samt sensationen Joakim Mæhle og kometen Mikkel Damsgaard leveret en slutrunde på absolut højeste niveau.

De har været rygraden på det landshold, der går en lys og lovende fremtid i møde.

For EM har i sandhed vist, at Kasper Hjulmand også uden Christian Eriksen ikke kun råder over 11 spillere, men en bred trup, der spiller lige op med alle de store.

Foto: Lars Poulsen