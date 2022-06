Danmark undervurderet: - Bedre end Tyskland

Der er ingen tvivl om, at de forsvarende verdensmestre og Nations League-vindere fra Frankrig er favorit i Paris fredag aften, når Danmark kommer på besøg på Stade de France.

Den vikarierende franske landstræner, Guy Stéphan, fik i hvert fald flere spørgsmål om at vinde VM-trofæet i Qatar i december end om de danske modstandere i Nations League ...

Læs mere om Didier Deschamps afbud til kampen mod Danmark her.

Alligevel tager Guy Stéphan ikke let på kampen mod Kasper Hjulmands tropper. Tværtimod.

- Jeg har udelukkende fokus på kampen fredag aften. Danmark er et undervurderet hold. Det er ikke mange, der giver dem kredit for at ligge nummer 11 på verdensranglisten.

- De er bedre end Uruguay. De er bedre end Sverige. De er bedre end Senegal. De er bedre end Tyskland. De er bedre end en lang række lande på verdensranglisten, lød det med respekt i stemmen fra Guy Stéphan, der uddybede.

Guy Stephan mener, at Danmark er bedre end bl.a. Tyskland og Uruguay. Foto: Lars Poulsen

- Der er en grund til, at Danmark er, hvor de er på verdensranglisten, og at de er i øverste lag i Nations League. De er virkelig solide i bagkæden, og jeg er meget imponeret af Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og de andre, lød det fra Guy Stéphan, der også sendte en rose af sted til Christian Eriksen.

Hugo Lloris er dybt imponeret over Christian Eriksens comeback.

- Han er en fantastisk spiller. Eriksen kan noget helt spektakulært på en fodboldbane, og vi har forberedt os specifikt på ham. Men jeg vil gerne understrege, at hele holdet er yderst konkurrencedygtigt, lød det fra den assisterende landstræner, der altså skal stå i spidsen for Frankrig fredag aften mod Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

