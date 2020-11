Danmark vinder 2-1 over Island i Nations League

PARKEN (Ekstra Bladet): Et straffespark i dommerens tillægstid sikrede Danmark 2-1 sejren over Island.

Christian Eriksen scorede fra pletten og sikrede derved Danmark gruppefinalen på onsdag mod Belgien.

Her kan Danmark vinde gruppen, hvis de besejrer belgierne.

Christian Eriksen blev således dobbelt målscorer, da begge de danske mål blev scoret på straffespark.

Kasper Schmeichel udgik med en skade i pausen. Han stødte sammen med en islænding. Foto: Lars Poulsen.

Mathias trådte i karakter

Det blev aldrig en stor landskamp, hvor Danmark frem til midt i anden halvleg stærkt defensivt.

Men det danske fundament så lidt skrøbeligt ud som halvlegen skred frem. Og det var et danske koks defensivt, der betød, at Island fik udlignet fem minutter før tid.

Mest fremtrædende var Mathias Jensen, der blot spillede sin tredje landskamp. Han fik chancen centralt, og greb muligheden.

Brentford-spilleren var Danmarks bedste før pausen. Han skilte sig fornuftigt af med bolden og stod også for afleveringen, der skaffede straffesparket i begyndelsen af opgøret.

En tværpasning til Daniel Wass, der blev fældet i feltet, var godt tænkt.

Danmark fik underkendt Yussuf Poulsens scoring til 2-0 for offside. Men i den situation var Mathias Jensen faktisk også med i opspillet.

På trods af, at landsholdet nu har scoret 12 mål i Kasper Hjulmands syv første kampe, så har ingen af de foretrukne angribere formået at score. Det gælder Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite og Kasper Dolberg, der dog var rejst hjem med hofteproblemer.

Kasper Schmeichel måtte lade sig udskifte efter første halvleg. Kort før pausen var han ude i feltet, greb bolden og faldt ind i Albert Gudmondsson. Islændingen ramte Schmeichels hoved. For en sikkerheds skyld blev han erstattet af Frederik Rønnow i anden halvleg.

Finale mod Belgien

Danmarks sejr over Island betyder, at der nu venter en kamp om gruppesejren onsdag i Leuven mod Belgien. Kasper Hjulmands tropper skal vinde over verdensranglistens nummer ét, hvis de skal spille Nations League slutspillet næste år i oktober. Det skal foregå i enten Italien, Polen eller Holland.

Danmark træner mandag i Helsingør og rejser først tirsdag til Belgien, hvor kampen på grund af corona-pandemien er flyttet til Leuven, der ligger 30 km uden for Bruxelles.

Daniel Wass, der tilkæmpede sig straffesparket, jubler sammen med Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen.

