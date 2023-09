Danmark vinder 4-0 over San Marino i EM-kvalifikationen

Det blev en stille og meget let aften for Danmark.

4-0 og videre til Finland.

En kamp, der blev afgjort med tre scoringer før pausen og den sidste i de døende sekunder.

Danmarks spillede sig ikke ud på en aften, hvor modstanden aldrig er set af så ringe kvalitet i Parken.

Det var verdens dårligste landshold. Og det kunne man se. De kunne intet og koncentrerede sig fornuftigt nok om at forsvare sig gennem hele kampen.

For at illustrere lidt af forskellen på de to mandskaber, havde San Marino sølle 63 succesfulde afleveringer i hele kampen. Danmark havde 706.

Kasper Schmeichel havde ikke en eneste redning i hele kampen.

Pierre-Emile Højbjerg scorede til 1-0 efter flot opspil. Foto. Jens Dresling

Da der endelig kom hul på bylden, blev det let og enkelt for Danmark. For det var spil til ét mål.

Og når Danmark scorer, kan Parken noget helt særligt med de rød-hvide farver rundt på alle fire tribuner.

36.262 blev underholdt før pausen, men det blev en ensidig forestilling blottet for nerve, spænding og intensitet, der ellers altid er i den slags landskampe.

For kvalitetsforskellen var alt for stor. Og på sin vis virker det ærlig talt lidt meningsløst at spille den slags landskampe, fordi ingen rigtig får noget ud af det.

San Marino har nu tabt alle fem kampe uden at score ét eneste mål i kvalifikationen.

Pierre-Emile Højbjerg, Joakim Mæhle og Jonas Wind scorede før pausen. Alle tre scoringer sat ind i løbet af 14 minutter. I slutsekunderne scorede Christian Eriksen på en afslutning fra distancen.

3-0 over San Marino og videre til Finland. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Aftenens største brøl i Parken kom efter en times spil, da Rasmus Højlund gjorde sin entré. Nationalarenaen viste sin ubetingede kærlighed til Danmarks dyreste fodboldben.

Der blev debut både til Nicolai Vallys og Morten Hjulmand. Vallys fik 20 minutter, mens Hjulmand fik den sidste halve time på den centrale midtbane. Sporting Lissabon-spilleren har ventet længe, men nu kom han ind i en let kamp uden de store udfordringer.

Faktisk scorede han et drøn af et langskudsmål, men det blev underkendt, fordi Jonas Wind stod offside i optakten til målet.

Simon Kjær fik en stille aften i forsvaret. Foto: Jens Dresling

Andreas Christensen og Thomas Delaney sad på bænken hele kampen, mens Rasmus Højlund blev skiftet ind efter en times spil, hvor Pierre-Emile Højbjerg forlod grønsværen efter en times spil.

Det var helt sikkert med tanke på, at de skal spille en hovedrolle søndag mod Finland.

Og det ligner den direkte kamp om førstepladsen i EM-kvalifikationsgruppe H.