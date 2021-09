Danmark vinder 5-0 over Israel og er tæt på VM

Med 5-0 sejren over Israel er Danmark nu fremme ved målstregen. Kasper Hjulmand & Co. kan godt booke billetterne til VM næste år i Qatar.

Og de danske fans kan godt begynde opsparingen til en slutrunde i ørkenstaten til november-december næste år.

Den komfortable sejr over Israel var ikke kun en manifestation på, hvor suveræne Danmark har været i kvalifikationen.

22-0 og seks sejre i seks forsøg er fortællingen om en magtdemonstration fra Kasper Hjulmands tropper.

Men sejren over gruppens næstbedste var også et bevis på det topniveau i spillertruppen, som Kasper Hjulmand råder over for tiden.

Fem forskellige målscorere og den ene scoring flottere end den anden på endnu en historisk aften i Parken.

Hvilken kulisse

Det kan godt være Parken på mange måder trænger til et ansigtsløft. Men putter du 35.158 rød-hvide fans i nationalarenaen, så kan de forvandle den til den smukkeste fæstning.

Et stadion, der kan konkurrere med langt større arenaer, når det handler om at skabe en totaloplevelse på tribunerne.

For hvilken stemning, hvilken kulisse, de 35.158 skabte i Parken. Og ikke mindst, hvor stor effekt det har, når alle fire tribuner løfter sig og bærer spillerne frem.

Danmark fik en advarsel om, at Israel har stærke offensive kort og en meget formstærk Eran Zahani.

For den israelske topscorer blev faktisk den første til at passere Kasper Schmeichel i kvalifikationen. Men han blev dømt offside, efter de havde gennemset episoden hos VAR-dommerne.

Det var måske meget godt for spillerne at få et lille wakeup-call. Men derfra så spillerne sig ikke tilbage.

Stor jubel efter anfører Simon Kjær udbyggede føringen. Foto: Lars Poulsen

Damsgaard i topklasse

Mikkel Damsgaard har på få måneder udviklet sig til en strateg med højt topniveau og stort potentiale.

Han er ingen Christian Eriksen, men hvor er det imponerende at se, hvordan den unge knægt tager boldene til sig, spiller med enormt overblik og servicerer holdkammeraterne på et højt, internationalt niveau.

Mod Israel var han med i to af målene. Specielt oplægget til Andreas Skov Olsen var på et teknisk højt niveau. Og så var Andreas Skov Olsens udførelse lige til lærebogen. En firsttimmer, hvor han med strakt venstreben tordner bolden i mål.

Andreas Skov Olsen ser sit drømmespark sende bolden i netmaskerne. Foto: Lars Poulsen

Wass er flyvende

Kasper Hjulmand fortjener ros for mange ting. Men specielt den måde, han har fået Daniel Wass til at fungere på landsholdet.

Han fremstår i karrierens efterår som en aggressiv, dynamisk back, der konstant kommer i feltet.

I mange år gik det slet ikke under Morten Olsen eller Åge Hareide.

Men Hjulmand har fundet den rette hylde til Daniel Wass. Og så slår han uhyggelige dødbolde.

Han stod bag oplægget til Simon Kjærs 2-0 træffer og gentog kunststykket, da han slog et frispark ind i panden på Thomas Delaney.

Thomas Delaney i jubel efter sit flotte hovedstødsmål. Foto: Lars Poulsen

På en stor aften i Parken er det også værd at huske, at Yussuf Poulsen og Thomas Delaney var to kæmpe krigere, som gik forrest. Ikke kun som målscorere, men i sandhed også som lederskikkelser på banen.

Indskiftede Andreas Cornelius slukkede festen med et hovedstødsmål til 5-0.

Danmark kan definitivt sikre VM-billetterne i oktober, hvor programmet hedder Moldova ude og Østrig hjemme.