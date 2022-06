Danmark vinder midnatsgyser over Østrig

Danmark vinder 2-1 over Østrig efter et sent drømmemål af Jens Stryger Larsen i en kamp, der blev udsat i halvanden time på grund af strømsvigt

WIEN (Ekstra Bladet): Danmark er de nye Nations League konger. To svære udekampe og to sejre.

Bum og nu videre til folkefest i Parken, hvor Kroatien og Østrig venter i de kommende opgør fredag og næste mandag.

De trak den dog længe ud i midnatsgyseren mod Østrig, hvor indskiftede Jens Stryger Larsen blev matchvinder fem minutter før tid med en fantastisk afslutning, hvor han trak ind i banen og sparkede bolden i modsatte hjørne.

En smuk scoring og en følt afslutning, der skruede uden for den østrigske målmands rækkevidde.

Det var et matchvindermål fra en mand, der ikke havde spillet ét minut topfodbold siden midten af november, men det kunne ikke ses på det fantastiske spark uden for feltet.

Hvilken afslutning og ikke mindst hovedrolle for backen, der kom på banen i stedet for Joakim Mæhle.

Teksten fortsætter under billederne:

Jens Stryger Larsen blev dansk matchvinder med et drømmemål. Foto: Lars Poulsen

Dansk jubel over det sene mål. Foto: Lars Poulsen

Jaaaaaaaaaaaaaa. Foto: Lars Poulsen

Med sejren har Danmark lagt sig suverænt i spidsen for gruppen og lagt stor afstand til Frankrig, der kun fik 1-1 mod Kroatien.

Lyset gik ud og kampen blev forsinket halvanden time i Wien, men der gik i sandhed et lys op for østrigerne efter pausen, dai de fik Marko Arnautovic på banen.

Danskerne havde svært ved at tøjle angriberen, der fyldte meget i feltet foran Kasper Schmeichels mål.

Før pausen havde Pierre Emile Højbjerg bragt Danmark i front, da han på midten fulgte op på Rasmus Nissens fine oplæg. En scoring lige efter fodboldens ABC.

Men det var en dum udligning, som danskerne gav til østrigerne. En for kort tilbagelægning fra Joachim Andersen, fik Kasper Schmeichel ikke clearet på fornuftig vis. Og så kunne Xaver Schlager udligne for hjemmeholdet.

Teksten fortsætter under billederne:

Den danske defensiv havde et par udfald i Wien. Foto: Lars Poulsen

Joachim Andersen og Kasper Schmeichel var ikke helt enige om at placere skylden for den østrigske udligning. Foto: Lars Poulsen

Det er den slags sjuskefejl, der konsekvent bliver straffet på topniveau.

På mange måder blev det en historisk landskamp, fordi den endte med at blive afviklet over to døgn. Den startede mandag 22.15 og sluttede først, da det var blevet tirsdag. Det gjorde den, fordi kampen blev udsat halvanden time på grund af strømsvigt i området ved Ernst Happel Stadion.

Kasper Hjulmand havde foretaget fire ændringer uden dog at finde plads til Andreas Cornelius, tomålsskytten fra sejren over Frankrig.

Til gengæld fik Rasmus Nissen, Mathias Jensen, Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite chancen fra start i det, der mest lignede en 3-5-2 formation, hvor Christian Eriksen var placeret i smørhullet bag de to angribere.

Pierre Emile Højbjerg bragte Danmark i front før pausen. Foto. Lars Poulsen.

Blandt de nye slap Rasmus Nissen bedst fra opgaven. Han lagde ikke blot op til Pierre Emile Højbjergs føringsmål, han var også meget aktiv på højrekanten. Han ligner et stærkt og kompetent alternativ i forhold til både Daniel Wass og Jens Stryger Larsen.

I forreste linje virkede både Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite uskarpe og en smule rustne. Det var tydeligt, at Hjulmand ønskede to hurtigløbere på toppen, men de indfriede ikke forventningerne.

Samtidig formåede de heller ikke at holde fast i bolden fremme på banen.

Derfor skiftede Hjulmand de to ud plus Jannik Vestergaard kort ind i anden halvleg, hvor han samtidig skiftede til 4-3-3, fordi han satte tre nye offensive kræfter på banen – Skov Olsen, Cornelius og Damsgaard.

Udskiftningen af bundsolide Jannik Vestergaard skete for at undgå at overbelaste ham, fordi han mødte ind i lejren uden kamptræning.

Pierre Emile Højbjerg leverede en stærk kamp mod Østrig. Foto: Lars Poulsen.

På en lun sommeraften træder specielt Pierre Emile Højbjerg frem. Centralt leverede han en stærk indsats som midtbanens altoverskyggende leder.

Christian Eriksen, der debuterede på Ernst Happel Stadion for 12 år siden, havde perioder, hvor han trådte i karakter på den offensive midtbane. Han ramte stolpen på et langskud, men den danske kreatør havde også enkelte udfald.

De 800 danske fans kunne virkelig høres blandt de 18.700 tilskuere på Ernst Happel Stadion. Danskerne overdøvede i perioder hjemmeholdets fans. Specielt før pausen og til slut, da Jens Stryger Larsen blev matchvinder.