Danmark vinder over Finland

Danskerne hentede en meget vigtig sejr på 1-0 ude over Finland efter en sen scoring af Pierre-Emile Højbjerg

Det holdt hårdt, men Danmark er på vej mod EM i Tyskland.

Danmark kravler til tops i EM-kvalifikationsgruppen efter 1-0 over Finland på den langskudstræffer, som Pierre-Emile Højbjerg sendte ind uden for feltet.

Det var den første danske sejr på udebane i syv forsøg.

Højbjerg blev helten.

Hjulmands lettelse

Men det holdt hårdt mod et kompakt og meget defensivt orienteret finsk mandskab.

De brugte næsten al energi på at forsvare sig, mens danskerne sled med at skabe store, åbne målchancer.

Kasper Hjulmands to strakte hænder efter Højbjergs langskudstræffer fortæller alt om den lettelse, den sejr betyder.

De danske spillere fik solid opbakning fra de 1600 medrejsende danske fans, der konstant gav hjemmeholdets fans kamp til stregen på lydniveauet.

Foto: Kenneth Meyer

Kjær sat af

Simon Kjær var sat af. Det var nærmest historisk, at landsholdets anfører ikke spillede fra start.

Aldrig tidligere er han blevet indskiftet i en EM-kvalifikationskamp, men det blev han mod Finland, hvor han først kom ind ti minutter før tid.

Thomas Delaney fik det sidste kvarter som den centrale på midten. For at sørge for Danmark trykkede på det meget defensivt orienterede hjemmehold.

De to og Yussuf Poulsen var med til at holde dampen oppe hos danskerne helt til sidst, hvor de bevarede presset på finnerne.

Men systemskiftet til et tre mandsforsvar gav et højere pres på finnerne fra de to danske backpositioner.

Savner dynamikken og kreativiteten

Sejren giver ro og tryghed i jagten på EM-billetterne, men Kasper Hjulmand må også erkende, at Danmark er langt fra det topniveau, vi tidligere har set.

For det vi så før pausen var slet ikke godt nok.

Et dansk landshold uden dynamik, glæde og kreativitet.

Tandløst og fuldstændig uinspireret.

Uden power og gennembrudskraft og frem for alt uden de overraskelsesmomenter vi så for snart længe siden ved en EM-slutrunde, hvor hele nationen lagde sig ned af begejstring.

Rasmus Højlund blev sendt på banen efter pausen, hvor det blev marginalt bedre, men han sled en smule i det tætbefolkede finske forsvar.

Foto: Kenneth Meyer

Flere store redninger

Danmark var farligst både før og efter pausen. Lukas Hradecky viste sit internationale niveau på en afslutning fra Jesper Lindstrøm, siden på et frispark fra Christian Eriksen og endelig fra distancen, da Christian Nørgaard forsøgte sig.

Men han kunne intet stille op, da Pierre-Emile Højbjerg skød fra distancen og sikrede sejren.

Andreas Christensen stod som et fyrtårn defensivt. Konstant i kontrol og med en ro og sikkerhed på bolden, som ingen andre udviste.

Joachim Andersen spillede også en solid kamp, mens det var uforståeligt, at Andreas Skov Olsen fik lov at være så længe på banen.

Og så er der naturligvis matchvinder Pierre-Emile Højbjerg, der er en af de typer, der tager ansvar og går forrest.

Danmark spiller i oktober mod Kasakhstan i Parken og siden på udebane mod San Marino.

I november venter de to sidste og afgørende kampe. Mod Slovenien i Parken og Nordirland ude.