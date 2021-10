Danmark vinder stort i Moldova og er en sejr fra VM

Andreas Skov leverede stærk halvleg med scoring og to oplæg – nu venter ’finalen’ mod Østrig, hvor VM-billetterne skal i hus – 17 forskellige målscorere har scoret de 26 mål for Danmark

Se alle målene i bunden af artiklen

Med 4-0 over Moldova er Danmark klar til folkefest i Parken tirsdag mod Østrig.

35.000 danskere vil skabe et sandt festfyrværkeri, hvor en sejr definitivt sikrer VM-billetterne til Qatar næste år til november.

Det kan kun blive en rød-hvid fest på tribunerne.

Det vil være første gang i 12 år, at Danmark kvalificerer sig til en VM-slutrunde direkte fra førstepladsen.

Den komfortable sejr over Moldova blev skabt før pausen, hvor danskerne på 20 skarpe minutter scorede alle fire mål.

26-0 hedder målscoren nu, og 21 point er facit efter syv kampe. Aldrig tidligere har et dansk landshold scoret så mange mål i en kvalifikation. Og aldrig før har et dansk hold haft maksimum point efter syv kampe.

Danskerne jubler efter Andreas Skov Olsen bragte Danmark i front. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix.

Nu handler det ikke kun om at komme til VM. Danmark skal gå efter det ultimative: Maksimumpoint og ingen scoringer imod sig i de tre sidste kampe mod Østrig, Færøerne og Skotland.

111 gange fra start

De medrejsende 330 danske fans havde en hyggelig aften på det lille stadion i Chisinãu. Det var dem, man kunne høre og se.

Nede fra det ene hjørne på endetribunen skrålede hovedparten af dem: Ballon d’Or - Simon Kjær vinder den i år.

På det tidspunkt sad Simon Kjær nede på tredje række på tribunen sammen med DBU-delegationen.

For en sjælden gangs skyld blev han taget ud i pausen efter en scoring og en sjælden rekord. 111 gange har han nu spillet fra start i 116 landskampe.

De sagesløse fodboldlilleputterne fra Moldova var chanceløse mod danskerne. På det lille stadion i Chisinãu fyldte de 330 danskere godt op. De sang, hyggede sig og havde en lille fest, selvom modstanderen var af tvivlsom karakter.

Kasper Schmeichel præsterede således ikke én eneste redning. Den danske landsholdskeeper har hidtil i de syv kampe foreløbig kun haft tre redninger.

Simon Kjær spillede sin kamp nummer 116 for landsholdet og var manden bag 2-0-målet. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix.

På en aften, hvor der var mange ting at glæde sig over, må Yussuf Poulsen ærgre sig. Angriberen havde tre store, åbne chancer uden at score. Han sjuskede med sine afslutninger.

Det var bemærkelsesværdigt, hvor solidt Christian Nørgaard leverede centralt. Brentford-spilleren er virkelig i fin form for tiden.

Storspil af Skov

Det tog lidt tid for danskerne at komme i gang. De spillede for langsomt med for lidt bevægelse overfor den moldoviske mur, hvor de ofte stod med ti mand bag bolden.

Men da der endelig kom hul på bylden, gik det stærkt.

Danmarks topscorer Andreas Skov Olsen scorede åbningsmålet, da han var hurtig på den returbold, som Pierre Emile Højbjerg havde sendt på stolpen.

Faktisk leverede Bologna-spilleren en stærk første halvleg. For han var også med i de to efterfølgende scoringer.

Han fik tilkæmpet det straffespark, som Simon Kjær kanonerede i mål via underkanten af overliggeren. Siden stod han for afleveringen på det hjørnespark, der førte til 3-0 træfferen.

Skov Olsen var en af første halvlegs helt store oplevelser. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Ved bageste stolpe dukkede Christian Nørgaard op og scorede sin første landsholdstræffer. Derved blev han den 17 danske målscorer i kvalifikationen. Ganske imponerende.

Kort før pausen reagerede Joakim Mæhle resolut i straffesparksfeltet, da han fulgte op på en returbold efter Yussuf Poulsen endnu engang ikke var heldig med sin afslutning.

Både Andreas Skov Olsen og Simon Kjær gik ud i pausen. Skov fik angiveligt et stramt lår. Nu skal han nå at blive klar til tirsdagens opgør i Parken.

Du kan se alle danske mål nedenfor:

Danmark vinder stort i Moldova og er en sejr fra VM Andreas Skov Olsen bringer Danmark på 1-0

Danmark vinder stort i Moldova og er en sejr fra VM Simon Kjær banker 2-0 ind fra pletten

Danmark vinder stort i Moldova og er en sejr fra VM Christian Nørgaard sender sin første landskampskasse i nettet og øger til 3-0