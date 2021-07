Danmarks angrebsjern: 'Fik ikke noget at vide'

Det er kun blevet til omkring en times spilletid for Andreas Cornelius ved EM, hvor den fysisk stærke Parma-angriber er blevet brugt som Kasper Hjulmands angrebsjoker, der i hver kamp er blevet smidt i spil til sidst.

Mod Wales viste forwarden nye sider af talentet, da han flere gange kastede sig ud i dribleture, der var den berømte brasilianske strand Copacabana værdig.

En optræden, der blev nydt ligeså meget af Cornelius selv som alle dem, der så med.

- Det var sjovt. Jeg tror bare, jeg endte i nogle situationer, hvor det lige passede med et par driblinger. Det var et godt indhop og en kamp, der passede mig godt. Der var højt tempo. De pressede på, så det gav lidt plads i den anden ende, fortæller angriberen, der ikke fik nogen instruktioner af landstræneren, inden han blev kastet i ilden.

Andreas Cornelius er i knivskarp kampform. Foto: Lars Poulsen

- Jeg fik ikke noget at vide. Han satte mig bare ind, og han ved, hvad jeg gør. Han har sagt, at jeg bare skal spille, som jeg gør, og at det, jeg har gjort indtil videre, har været godt – også rent taktisk. Han ved, hvad han får, når han sætter mig ind, fortæller Andreas Cornelius, der er i kongeform rent fysisk, hvilket blandt andet blev demonstreret, da han tidligere i samlingen sprang i Øresund iført speedos og luftede vaskenbrættet.

- Det er bedre, end det har været tidligere i denne sæson, fordi jeg har været uheldig med nogle småskader. Især i de perioder, hvor der har været landskampe.

- Så har jeg haft en godt periode siden sidste samling, hvor jeg har spillet alle kampene. Jeg ved ikke med sixpacken, men når man spiller kontinuerligt, kommer man bare op i et andet gear, lyder det med et smil fra Cornelius, som nyder sin rolle som joker.

- Jeg har oplevet det som om, jeg har en vigtig rolle. Jeg er ikke startet, men kampene kan også blive afgjort til sidst. Især i denne fase, hvor der kan være ekstra tid, kan man få en enormt vigtig rolle. Det har vi jo også set i nogle af de seneste kampe, siger han.

