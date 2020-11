Danmarks bedste i Premier League

Jannik Vestergaard har imponeret i Southampton, og lige nu er han den bedst rangerede dansker hos Whoscored, der baserer alt på stats - Belgien med to i karantæne

Jannik Vestergaard er formentlig det bedste og mest aktuelle eksempel på, hvor hurtigt tingene forandrer sig i fodboldens verden.

Han startede sæsonen på bænken, men har spillet de seneste fem kampe, hvor han har været en af de mest markante profiler ikke kun hos Southampton, men i hele Premier League.

Jannik Vestergaard spillede søndag fra start mod Island. Han har imponeret i Southampton de seneste måneder. Foto: Lars Poulsen.

Faktisk er den to meter høje forsvarsspiller lige nu rangeret som den bedste dansker i Premier League hos whoscored, der udelukkende baseres på stats.

Han er foran Pierre Emile Højbjerg og Kasper Schmeichel på den rangliste, der naturligvis er et øjebliksbillede af virkeligheden i Premier League.

- Det går rigtig godt lige nu i Southampton, hvor vi har vænnet os til måden at spille på.

- Det er meget atypisk, fordi vi er meget boldorienteret. Vi vil gerne vinde bolden højt på banen. Derfor gør vi – som alle små børn gør – løber mange spillere derhen, hvor bolden er.

- Og det kan selvfølgelig godt give bagslag, fordi vi efterlader nogle spillere i frie positioner. Men jeg synes, vi efterhånden har vænnet os til den måde at spille på, forklarer Jannik Vestergaard, der ikke tør drømme om top-4.

Jannik Vestergaard på vej til mandagtens træning sammen med Kasper Schmeichel. Foto: Lars Poulsen.

Til gengæld forventer han, at Southampton i denne sæson kan spille sig fri af nedrykningen tidligere end normalt

De stærke præstationer på klubholdet gav ham startplads mod Island, hvor han leverede en fornuftig indsats.

Nu venter en stor udfordring mod verdens bedste landshold, Belgien.

Kasper Hjulmand mener ikke, at det har den store betydning, at Belgien har to profiler i karantæne, fordi de har så stærk og bred en trup. Foto: Lars Poulsen.

To i karantæne

Belgierne har Thomas Meunier og Axel Witsel udenfor med karantæne. Derudover ventes Eden Hazard ikke at spille, når gruppevinderen onsdag skal findes.

Kasper Hjulmand mener ikke, at det har den store betydning, fordi belgierne har ufatteligt mange strenge at spille på.

- Det gør ikke så meget, det hold har et par karantæner, fordi det er et meget komplet hold.

- Det er det landshold, der har imponeret mig mest. De minder rigtig meget om et klubhold, fordi de har et landshold, der topper nu. De er helt på toppen af verden, mener Kasper Hjulmand.

Han peger på, at man som landshold lige nu ikke kan få en større udfordring end en kamp mod Belgien.

- De har en komplet landshold med fantastiske offensive profiler som Kevin De Bruyne og Dries Mertens. De har ikke tabt 24 hjemmekampe i træk. Og ja, hvorfor kan vi så slå dem onsdag.

- Det kan vi, fordi det er fodbold. Vi ved, vi skal spille flere niveauer over, hvad vi gjorde søndag. Men leverer vi en optimal præstation og har lidt held i sprøjten, kan det lade sig gøre, mener landstræneren.

Danmark vinder 2-1 over Island i Nations League

Ringeste under Hjulmand