'Danmarks bedste' lever med reserverollen

Han er den bedste dansker i Premier League i denne sæson.

Det viser de officielle statistikker fra Opta. Af dem fremgår det også, at Jannik Vestergaard således har været bedre end verdens dyreste midtstopper Harry Maguire.

Den flotte sæson har også placeret ham på sæsonens hold hos whoscored, der baserer sine statistikker på de officielle tal fra Opta.

Vestergaard er i midterforsvaret ved siden af James Tarkowski fra Burnley.

Til trods for den bedste sæson i karrieren, er den 28-årige Southampton-stopper ikke sikker starter på landsholdet.

Jannik Vestergaard fra en testkamp sidste efterår mod Færøerne. Søndag starter han for Danmark, når modstanderen er Moldova. Foto: Lars Poulsen.

Han spiller søndag mod Moldova. Det afslørede landstræner Kasper Hjulmand på lørdagens pressemøde. Det ventes, at Simon Kjær får et tiltrængt hvil efter et krævende kampprogram.

- Det handler om, at vi skal holde hinanden til ilden. Konkurrencen – specielt i midterforsvaret – er stor.

- Simon Kjær må holde sig på dupperne, fordi han ved vi presser på bagfra, siger Jannik Vestergaard og uddyber:

- Det handler for mig om at gøre mig interessant for landstræneren. Hvis min rolle lige nu er at træde til i forskellige situationer, så lever jeg med det.

- Ville jeg gerne have haft 100 landskampe. Ja, men jeg accepterer også den konkurrencesituation, vi befinder os i.

- Faktisk tror jeg, at netop konkurrencen har været med til at gøre mig bedre som fodboldspiller, fordi vi hele tiden holder hinanden til ilden, påpeger Jannik Vestergaard.

Jannik Vestergaard var eneste markspiller i den danske trup, der ikke fik spilletid ved VM i Rusland i 2018. I dag er han tættere på spilletid. Ikke mindst i kraft af en stærk sæson for Southampton. Foto: Lars Poulsen.

For Jannik Vestergaard har Qatars VM-værtskab de seneste uger og måneder også været et tema for ham hjemme i Southampton.

- Det er beslutninger, der er truffet hen over hovedet på os spillere. Selvfølgelig er det noget vi taler om. Både på klub- og landsholdsplan.

- Specielt fordi vi spillere bliver stillet til ansvar for andres beslutninger, forklarer Jannik Vestergaard, der sammen med landsholdskollegerne markerer kravet om forandringer i Qatar forud for søndagens VM-kval-kamp mod Moldova.

Her vil spillerne lave en markering og sende et signal til omgivelserne. Hvad markeringen præcist går ud på, ville hverken Jannik Vestergaard eller Kasper Schmeichel afsløre på lørdagens pressemøde.

