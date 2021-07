Danmarks Duracell-kanin smadrer EM

Det er ikke kun i Danmark, at Joakim Mæhles fænomenale EM er blevet bemærket.

Atalanta-backens to scoringer i de seneste kampe har fået Europas fodboldkøbmænd til at spærre øjnene op, og når de sætter sig ned for at se præstationerne efter i sømmene, så bliver de overvældet.

For ikke alene topper Joakim Mæhle Ekstra Bladets rangliste. Han har helt domineret EM.

I lighed med Martin Braithwaite ligger den danske back ifølge Wyscout utroligt højt i kategorien driblinger/én mod én. Joakim Mæhle er med 31 den spiller, der har tredjeflest udfordringer af samtlige spillere ved EM - kun overgået af Kylian Mbappé og Braithwaite.

Det er et område, som typisk domineres af offensivspillere. Kun Italiens stærke back Leonardo Spinazzola er tæt på at matche danskeren. Og Hollands sensationelle back Denzel Dumfries ligger på halvdelen af Joakim Mæhles antal.

Lever dribleglade Mæhle op til sit EM-niveau, så overhaler han Kylian Mbappé i kvartfinalen. Foto: Lars Poulsen

Et overvældende udtryk for Joakim Mæhles angrebsiver og et vidnesbyrd om en moderne angribende back, der giver Danmark et offensivt våben, som få andre lande kan matche.

Backen fra Østervrå har været en åbenbaring og et angrebsvåben, på trods af at han formelt set er back og dermed burde være noget mere tilbagetrukket og defensiv.

Men Joakim Mæhle smadrer EM som den mest offensive forsvarsspiller.

Backen er noteret for hele 19 boldberøringer i modstanderens straffesparksfelt ... kun fem spillere har været mere i aktion i modstandernes felt under EM. Selv Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile, Memphis Depay og Romelu Lukaku får baghjul af Mæhle.

Angrebsiveren har udmøntet sig i skudiver. Den danske back står noteret for ni afslutninger. Det gør Joakim Mæhle til den flittigste afslutter blandt EM's defensivspillere - og det er på niveau med Romelo Lukaku, Gareth Bale og Andrei Yarmolenko.

Joakim Mæhles EM har været ekstraordinært.

