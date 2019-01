Danmarks dyreste afslører: - Jeg var sur under VM

Det danske landshold røg i sommer ud af VM efter straffesparkskonkurrence mod Kroatien, og nederlaget gjorde af gode grunde ondt på det danske hold, der havde drømt om at nå langt ved slutrunden.

Og for Jannik Vestergaard - der brugte sommeren på at blive Danmarks dyreste spiller nogensinde, da han skiftede til Southampton for omkrigng 185 millioner kroner - var det ekstra smertefuldt, for den høje centerback var den eneste markspiller, der ikke kom på banen.

Den 26-årige tidligere Borussia Mönchengladbach-, Werder Bremen- og Hoffenheim-forsvarer fortæller nu i et større interview med The Guardian om skuffelsen.

- Jeg var en del af Danmarks VM-trup sidste sommer, men jeg spillede ikke, og jeg var sur, siger Jannik Vestergaard og forklarer:

- Havde du sagt til mig, da jeg var barn, at jeg kunne opnå det, det og det, havde jeg måske sagt god for det, men ens mål flytter sig, efterhånden som man når dem. VM var fantastisk og forfærdelig. Man vil altid have mere.

Jannik Vestergaard kæmper lige nu for at få fast spilletid i Southampton, der aktuelt er under nedrykningsstregen i Premier League.

Klubben fyrede tidligere i sæsonen Mark Hughes og har nu Ralph Hasenhüttl som træner.

Fodboldeksperter: Sådan ser landsholdet ud ved EM i 2020

Se også: Brøndby henter svensk es: Koster det samme som Wilczek