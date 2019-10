Danmarks dyreste er iskold

Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen er ikke bange for at miste sin plads i Lyon, selvom det har været en hård start med en tidlig trænerfyring

HELSINGØR (Ekstra Bladet): I sommer blev Joachim Andersen hentet til den franske storklub Olympique Lyon i en rekordhandel, hvor det danske stortalent blev den dyreste danske fodboldspiller i historien.

Men starten i Lyon var ikke ligefrem en dans på røde roser for den danske landsholdsspiller, selvom han har fået rigeligt med spilletid. Han fortæller på landsholdets samling i Helsingør, at starten i Lyon var svær for ham.

- Jeg kom til Lyon i midten af juli, hvor jeg var skadet, så de første to-tre uger kunne jeg jo ikke lave noget grundet min skade. Det var selvfølgelig surt, og det var også lidt hårdt i starten, for man ville gerne vise sig frem et nyt sted i starten. De havde jo købt mig for mange penge, siger Joachim Andersen til den fremmødte presse til landsholdets samling onsdag.

- Det var jo sådan, det var, men så begyndte jeg at træne med holdet og følte ikke helt, at jeg kunne yde hundrede procent, for jeg kunne stadig mærke noget i mit knæ, så det var selvfølgelig ikke den optimale start, fortsætter han.

Artiklen fortsætter under billedet:

Joachim Andersen er i øjeblikket samlet med det danske landshold i Helsingør. Foto: Lars Poulsen

Heller ikke resultaterne har flasket sig for Joachim Andersen og resten af Lyon-mandskabet, og det medførte tidligere på ugen, at holdets træner, Sylvinho, fik sparket. Den danske landsholdsspiller er da også klar over, at præstationerne ikke har været gode nok indtil nu.

- Resultaterne har ikke været på vores side på det seneste, og det er ikke acceptabelt for en klub som Lyon, at vi nu ligger nummer 13 eller 14, så det er selvfølgelig ikke godt nok.

Er ikke nervøs

En ny træner er endnu ikke på plads i Lyon, men Joachim Andersen er ikke bange for at miste sin plads på holdet. Han er derfor klar i spyttet, når han bliver spurgt ind til, om det ændrer noget for ham, at Sylvinho blev fyret.

- Det gør mig ikke nervøs. Jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved også, hvorfor Lyon har hentet mig. Det var ikke pga. træneren. Jeg snakkede allerede med Lyon, inden Sylvinho blev hentet til klubben, så det er ikke fordi, at jeg er nervøs overhovedet.

- Det er ikke sådan, at jeg går og tænker over det. Nu er jeg med landsholdet, og det er det, som jeg fokuserer på. Den nye træner er jo heller ikke på plads endnu. Selvfølgelig har assistenten taget over, men jeg regner da med, at der inden for de næste dage kommer en ny træner. Vi må se, hvad der sker.



Det var dog ikke kun skaden og de manglende resultater, der har gjort tiden i det franske en smule hård for Joachim Andersen. Han skulle samtidig vænne sig til et andet land og vænne sig til at være væk fra de trygge rammer i Sampdoria.

- Jeg har også lige skullet vænne mig til en ny spillestil. Det er noget helt andet fra italiensk fodbold, hvor jeg var vant til, at alle vidste, hvad de skulle med en god organisation. Nu er det mere individuelt, og man står mere en og en, og det er jo lige noget, man skal vænne sig til.

- Man undervurderer jo lidt det med praktikken uden for banen også. Der er alligevel mange ting, man skal have styr på, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet:

- Jeg har skullet vænne mig til en ny spillestil, siger Joachim Andersen. Foto: Lars Poulsen

Han føler desuden selv, at han har niveauet til at kunne starte inde for det danske A-landshold, selvom han godt er klar over, at konkurrencen om pladserne er stor.

- Når du spiller i en stor klub som Lyon og gør det godt, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle kunne gå ind i startelleveren. Jeg synes selv, jeg har niveau til det, lyder det fra den danske landsholdsspiller.

Joachim Andersen har spillet ni kampe for Lyon indtil videre. Han har endnu sin debut til gode på landsholdet.

