Danmarks forbandelse: Skal bryde 23 års mareridt

Kasper Hjulmand skal ikke kaste et blik i statistikbøgerne, hvis han skal finde nogen form for optimisme forud for lørdagens 1/8-finale mod Wales.

Gør han det, bliver han i hvert fald ganske deprimeret.

De tørre tal og kendsgerninger viser, at Danmark ikke har vundet en kamp i knockout fasen ved en slutrunde i 23 år.

Vi skal tilbage til VM-slutrunden i Frankrig i 1998 for at finde den seneste knockout-sejr ved en slutrunde.

4-1 over Nigeria udløste billet til kampen mod Brasilien i kvartfinalen, hvilket så blev endestationen ved VM.

Der har ellers været flere muligheder siden VM i Frankrig i 1998.

I 2002 tabte vi til England ved VM i Japan og Sydkorea, i 2004 tabte vi til Tjekkiet ved EM og i 2018 røg vi ud til Kroatien ved VM i den første kamp efter gruppespillet.

Faktisk har Danmark kun vundet tre kampe nogensinde i knockout-fasen ved slutrunder. I 1992 mod Holland og Tyskland og så igen i 1998 mod Nigeria.

Den statistik er det målet, at Hjulmand og spillerne får ødelagt lørdag i Amsterdam, hvor Wales skal kringles.

- Vi har mødt fantastisk opbakning og kærlighed overalt, hvor vi er kommet frem. De her drenge er mentalt meget stærke. Det har de bevist de seneste uger.

- Nu skal vi omsætte energien ned i benene og give tilbage til alle dem, der har bakket os op, siger Kasper Hjulmand.

- Det er en forløsning at komme hertil. Vi har så enorm kraft, styrke og kvalitet i vores trup. Nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at komme videre, siger Kasper Hjulmand.

