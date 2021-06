Danmarks helt store problem

Danmark er det hold, der har afsluttet klart mest under EM-slutrunden i de første to runder, men foreløbig har udbyttet været magert

Sigter godt, men rammer skidt ...

Det har været historien om Danmarks to første EM-kampe. Ingen har afsluttet så meget som danskerne ved denne EM-slutrunde - og fået så lidt ud af det.

Danmark har haft 45 afslutninger i de to første opgør. Det er syv flere end Italiens meget roste hold præsterede i de to første kampe, over dobbelt så mange som Tjekkiet og næsten det tredobbelte af England. Italienerne plaffede dog løs mod Wales i går, hvor de havde 23 afslutninger.

Og alligevel står Kasper Hjulmands mandskab med én sølle scoring.

Både mod Finland og Belgien vandt Danmarks afslutningsstatistikken helt suverænt.

23-1 mod finnerne, 22-6 mod belgierne.

Men måltavlen i Parken viste, at Danmark havde tabt kampe, som de set med de statistiske briller aldrig nogensinde burde have tabt.

Danmarks 45 forsøg 12 forsøg inden for eller på målrammen 17 forsøg forbi mål 16 blokerede afslutninger

Forklaring?

Noget kan forklares med manglende held. Martin Braithwaites hovedstød på overliggeren mod belgierne er et eksempel.

Men manglende kvalitet i afslutningerne bærer også sin del af skylden.

Træfsikkerheden lader en del tilbage at ønske hos de danske spillere.

Vi har ingen Lukaku, Lewandowski eller Schick for den sags skyld.

Vi har en gruppe offensive spillere, der kommer fra en sæson uden ret mange mål i deres respektive klubber. Den manglende træfsikkerhed har de foreløbig båret med ind i slutrunden.

- Vi har vist, at vi kan spille os frem til det. Jeg er sikker på, at det nok skal komme. Mod Belgien spiller vi en rigtig god kamp og har klart flest afslutninger.

- Jeg håber, at bylden åbner sig endnu mere. At vi kan få puttet flere kasser ind, siger Andreas Skov Olsen.

Så mange mål har de scoret i denne sæson Jonas Wind, FC København, 20 (tre for landsholdet) Yussuf Poulsen, RB Leipzig, 13 i 54 kampe (to for landsholdet) Martin Braithwaite, FC Barcelona, ni i 55 kampe (to for landsholdet) Kasper Dolberg, Nice, otte i 38 kampe (to for landsholdet) Andreas Skov Olsen, Bologna, fem i 36 kampe (tre for landsholdet) Andreas Cornelius, Parma, tre i 35 kampe (to for landsholdet) Mikkel Damsgaard, Sampdoria, fire i 45 kampe (to for landsholdet)

Bologna-angriberen er ikke blandt 'de skyldige' ved denne slutrunde.

Han er blevet skiftet ind i begge kampe, men en af Danmarks bedste afsluttere, har stadig ikke haft et skud mod mål ved EM.

- Jeg håber da, at jeg kan få sat nogle afslutninger ind og scoret nogle mål. Selvfølgelig drømmer jeg om at score til EM.

- Men hvis det ikke bliver til det, vil jeg gerne være med til at sætte andre op og være en afgørende spiller, siger den 21-årige tidligere FC Nordsjælland-spiller.

Humøret var højt i den danske lejr under lørdagens træning i Helsingør. Foto: Lars Poulsen

I den danske lejr fokuserer man på præstationerne og ikke så meget på tabellen og den manglende effektivitet.

Og præstationerne mod Finland og Belgien giver grund til optimisme forud for vind eller forsvind-kampen mod russerne mandag.

- Stemningen er god, og vi er fokuserede. Selvom vi ikke har vundet de to første, har vi spillet god fodbold og lavet gode præstationer.

- Vi må se, om vi kan gøre det samme mandag og få tre point. Det kunne være rart! siger Andreas Skov Olsen, mens også Joakim Mæhle vælger at finde troen i indsats frem for udbytte:

- Vi har afsluttet mest af alle, men jeg synes heller ikke, vi har givet særlig mange chancer væk. Alligevel står vi her og har lukket tre mål ind og nul point.

- Når det er sagt, har spillet på banen været mere end godkendt. Specielt mod Belgien. Det kan vi trøste os med.