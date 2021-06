Danmarks hemmelige våben

’Så 'der kuk i Danmark, vi kridter vores sko

Vi er Olsen-banden, vi er venner’.

Sådan sang Frank Arnesen, Rocazino og resten af fodboldlandsholdet forud for EM-slutrunden i 1988, der blev alt andet end en dansk succes med tre rød-hvide nederlag på stribe.

Denne gang er exitten fra gruppespillet afløst af en plads i kvartfinalen mod Tjekiet med tilhørende national begejstring til følge, ligesom legendariske Morten Olsen, der var årsag til landsholdets kælenavn, for længst er fortid.

Sammaenholdet er ikke til at tage fejl af. Foto: Lars Poulsen

Til gengæld er venskaberne spillerne imellem stadig en væsentlig byggesten i det danske landsholds DNA, og stærkt medvirkende til, at alle er villige til at løbe den ekstra, nødvendige meter for sidemanden, når det gør ondt.

Hele fodbold-verdenen måtte overgive sig til den solidaritet spillerne udviste, da Christian Eriksen blev skærmet for omgivelsernes blikke efter sit chokerende kollaps i EM-premieren, men i alvorens time tog vennerne ansvar.

Og der er masser af venskaber på kryds og tværs i landsholdslejren, fortæller Andreas Cornelius.

- Der er mange. Jeg har selvfølgelig dem, jeg har spillet med tidligere. Jeg har været på flere ferier med Thomas og Zanka. Jeg ser mange af dem, der spiller i Italien, privat. Simon, Christian og nogle af de andre, afslører den store angriber som oplever, at landsholdet er fri for de klikedannelser, der kan være gift for en gruppe.

- Vi har mange venskaber på kryds og tværs. Men jeg føler, at vi er en samlet gruppe, og ikke en masse små grupper, som holder sig for sig selv, forklarer angriberen, der som indskifter har fået spilletid i samtlige kampe under EM.

Mens Andreas Cornelius har været med i truppen i en del år, og også tidligere har været med til en slutrunde, er Brentfords Christian Nørgaard med for første gang.

Christjan Nørgaard og Yussuf Poulsen er nære venner. Foto: Lars Poulsen

Han har dog allerede inden sin debut på landsholdet knyttet bånd til flere af holdkammeraterne.

- Jeg kan næsten ikke gennemgå dem alle, jeg er jo bange for at glemme nogen. Men Yussuf Poulsen har jeg kendt, siden jeg var 15 år, og han har været en af mine nærmeste venner i den tid, vi har kendt hinanden. Andreas Christensen og hans kæreste ser både min kone og jeg ovre i London.

- Der er spillere, man ser på kryds og tværs. Nogle af de stærkeste venskaber bliver bygget på landsholdet og i klubben. Det er noget af det fantastiske ved sporten, at man får så mange venner, man også vil se, når karrieren er ovre, forklarer midtbanespilleren.

Christian Nørgaard understreger, at de tætte relationer gør det lettere at håndtere afsavnet fra familien, der blandt andre inkluderer etårige Elliot.

- Helt sikkert. Det gør, at man har den familiære følelse. Man savner familien, men man går ikke og har det forfærdeligt, fordi man er væk fra familien. Vi har det rigtig godt med hinanden, og det gør det hele lidt lettere, fortæller Christian Nørgaard, som forhåbentlig må vente et par uger endnu på at gense sine nærmeste på tæt hold.

’Ikke bare en pauseklovn’

Selvom Andreas Cornelius gør meget ud af at understrege, at ingen er udenfor, når landsholdet er sammen, så er der alligevel en trio, der skiller sig ud.

Landsholdets yngste trio har det nemlig stadig bedst med at holde sig lidt i baggrunden, afslører Parma-angriberen.

Landsholdets yngste spillere holder sig i baggrunden. Foto: Philip Davali

- De eneste er de tre musketerer, de tre unge drenge Andreas Skov, Jonas Wind og Mikkel Damsgaard, der er lidt generte, fortæller 'Corner', der sammen med de andre garvede navne forsøger at lokke de unge ud af skallen.

- Vi prøver at få dem med, og de vil også gerne, men de er lidt ydmyge og generte. De bliver ikke holdt udenfor i hvert fald, bedyrer han.

Mathias 'Zanka' Jørgensen er mere end bare landsholdets hyggeonkel. Foto: Lars Poulsen

Ifølge Kasper Hjulmand er Mathias 'Zanka' Jørgensen særlig god til både at tage sig af de unge, og sådan helt generelt sprede god stemning.

Men Cornelius minder lige om, at den tidligere holdkammerat i FCK er meget mere end det.

- Han er god for holdet socialt, men han er jo ikke bare med som pauseklovn, skærer angriberen igennem med henvisning til vennens fodboldmæssige kvaliteter.

'Zanka' er da heller ikke alene om at sprede smil i landsholdslejren.

- Jeg prøver at få lidt humør ind. Vi har været samlet i fem uger nu, og det er vigtigt at skabe en god stemning, grine og have det sjovt. Der er vist heller ikke nogen, som har fået lejrkuller endnu. Jeg kunne i hvert fald godt tage fem uger mere, lyder det med overbevisning, selvom fem uger mere nok er at stramme den.

Et par stykker mere skulle være rimeligt.

