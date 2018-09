Danmarks mest loyale fan: Nu må DBU-toppen træde i karakter

TRNAVA (Ekstra Bladet): Selv om det ligner en parodi, når det danske vikarlandshold onsdag aften spiller mod Slovakiet i Trnava, 60 km nordøst for Bratislava, svigter Danmarks mest trofaste supporter ikke.

Det har aldrig været en tanke hos ham.

Steen Andersen fra Hundested er – naturligvis på plads på City Arena – sammen med tre andre venner, som han følger landsholdet med.

- Jeg er kun gået glip af tre danske testlandskampe de seneste 22 år på både hjemme og udebane. Alle de andre har jeg set. Og på trods af omstændighederne i forbindelse med den her kamp har det aldrig været på tale at blive hjemme.

- Jeg er jo fodboldsupporter, så selvfølgelig møder jeg frem og støtter landsholdet, siger Steen Andersen til Ekstra Bladet.

Vi møder Danmarks mest loyale fan uden for det nybyggede stadion i Trnava, hvor han naturligvis er klædt i den røde landsholdstrøje. For Steen Andersen er supporter både i med- og modgang. Han var i Japan til Kirin Cup for to år siden og danske fodboldfans kan huske, at det berømte dannebrog-flag med Hundested ofte kan se hjemme i stuerne på fladskærmen.

På fodboldens vegne er han bekymret for, hvad der sker lige nu, hvor det rigtige landshold er blevet hjemme, mens vikar-landsholdet skal optræde på grønsværen.

- Jeg vil ikke blande mig i, hvem der har ret og hvem der fejler. Men jeg vil komme med en klar og tydelig opfordring: Nu må DBU’s bestyrelse træde i karakter i den her sag. Der er en grund til, at de sidder i bestyrelsen. De må vise handlekraft nu, siger Steen Andersen.

- Den konflikt skal løses, så Danmark kan stille det rigtige hold mod Wales på søndag. Hvis vi taber den kamp med et amatørhold, kan det få alvorlige konsekvenser for fremtiden, pointerer han.

Steen Andersen, der udover landsholdssupporter også er stor fan af Manchester United.

