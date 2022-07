Danmarks overkvinder stryger i EM-semifinale

Tyskland, der i gruppespillet tævede Danmark 4-0, er videre til semifinalerne ved kvindernes EM i England.

Torsdag slog den ottedobbelte europamester på Premier League-holdet Brentfords hjemmebane i London Østrig med 2-0 i en kamp, som bød på en lang stribe chancer.

Lina Magull og Alexandra Popp, der også kom på tavlen mod Danmark, scorede på hver sin side af pausen.

Østrig var langt fra chanceløs i et forholdsvis jævnbyrdigt opgør, og holdet ramte i sin forgæves jagt på en semifinale hele tre gange målrammen. Tyskland havde to forsøg på træværket ud over en række andre store muligheder.

Tyskland møder i sin semifinale vinderen af lørdagens kvartfinale mellem Frankrig og Holland.

I den anden semifinale dyster England, der onsdag slog Spanien 2-1 efter forlænget spilletid, og vinderen af fredagens kvartfinale mellem Sverige og Belgien.

Torsdagens opgør i Brentford startede meget livligt. Begge hold havde således forspildt en stor mulighed, inden Østrig-stopperen Marina Georgieva efter et lille kvarter ramte træværket efter et hjørnespark.

Efter 25 minutter straffede Tyskland hårdt et skidt udspark af den østrigske keeper og spillede sig frem til en åben chance, som Lina Magull udnyttede med en velplaceret inderside.

Tyskland sværmede om det østrigske mål i resten af første halvleg og ramte også træværket i starten af anden halvleg, men storfavoritten fik ikke udbygget sin føring.

I stedet bød Østrig blandt andet ind med et langskud på overliggeren og senere et forsøg på stolpen i sin desperat jagt på en udligning.

Kampens afslutning var præget af tjubang-fodbold og blandt andet et tysk drøn på overliggeren af Klara Bühl, der lidt senere formøblede en 100 procentschance tæt under mål.

I stedet for en stor chance blev det i slutfasen endnu en østrigsk fejl, der gav 2-0-målet. Arsenal-keeper Manuela Zinsberger sparkede bolden ud i den stærkt fightende angriber Alexandra Popp, og derfra sprang den i nettet.