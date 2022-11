Danmarks sorte sørgetrøje storsælger i Europa

Et omvandrende sørgebind.

Sådan beskrev Hummel landsholdets kulsorte tredjetrøje, der turnerede i medier over hele verden. VM-værterne Qatar protesterede og Dansk Bold-Union forklarede siden, at de var uenige i Hummels retorik.

Men budskabet er åbenbart gået rent ind hos køberne, for sørgetrøjen storsælger i Europa.

Det oplyser Unisport, der via deres hjemmesider forhandler trøjen internationalt.

- Det er i særdeleshed den danske tredjetrøje, som udlandet er vilde med, lyder det fra Unisport i en pressemeddelelse.

- I Tyskland og Østrig er det den mest solgte fodboldtrøje, mens den i Frankrig og Holland kun er overgået af landsholdstrøjen fra Marocco.

Annonce:

- I Danmark er det stadig med røde hjemmebanetrøje, som er den mest solgt, dog med tredjetrøjen på en tæt andenplads, lyder det videre fra Unisport, der dog ikke har mulighed for at oplyse de eksakte salgstal.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simon Kjær i tredjetrøjen med et 'One Love'-anførerbind om armen. Foto: Lars Poulsen

Hummel holdt sig ikke tilbage med kritikken af VM-arrangørerne Qatar, da de i september forklarede budskabet bag trøjens meget anonyme sorte design.

- Det er et symbol på et omvandrende sørgebind, og det er en vigtig brik i forhold til at udvise en protest.

- Det (budskabet, red.) er at sætte fokus på, at vi er imod, hvordan tingene bliver håndteret i Qatar og deres generelle syn på menneskerettigheder, lød det fra Morten Lund, der er sponsoransvarlig hos Hummel, til TV 2 Sport.

Trøjen skulle også ses respekt for de mange migrantarbejdere, der har mistet livet i Qatar, som Hummel formulerede det.

Det statement gav genlød i store internationale medier hele verden rundt. Fra engelske The Guardian til franske L'Equipe, spanske ESPN, italienske Football Itali og amerikanske Washington Post blev historien om budskabet bag den danske protesttrøje bragt.

Annonce:

Også Danmarks røde hjemmebanetrøje og hvide udebanetrøje er i anledning af Qatar udkommet i usædvanligt afdæmpede udgaver.

De har nedtonede logoer på brystet og ingen kontrastfarver.

Et helt bevist valg fra Hummel og DBU, der ikke ønsker at eksponere sig selv under VM-slutrunden i Qatar, har de tidligere forklaret.