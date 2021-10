Danmarks tavse stjerne

Mens Andreas Skov Olsen havde et lille dyk under EM, viser han storspil i VM-kvalifikationen, hvor han aktuelt er Danmarks topscorer – han virker dog ikke tilfreds i Bologna

Som han sidder der på podiet i den gamle gymnastiksal, ligner han ikke en mand, der kan gøre nogen fortræd.

Men billedet lyver. For selv om Andreas Skov Olsen kan virke som den stille, forsagte unge mand uden så meget at meddele sine omgivelser, så har han bevist, hvad han kan på en fodboldbane.

Men det er i sandhed en kontrast fyldt verden, han befinder sig i. På landsholdet nyder den 21-årige kantspiller aktuel stor tillid og succes som dansk topscorer med tre træffere.

Andreas Skov Olsen (nummer to fra venstre) jubler sammen med Mikkel Damsgaard, Jonas Wind, Andreas Christensen, Mohamed Daramy og Thomas Delaney efter sejren over Israel. Foto: Lars Poulsen.

På klubholdet er situationen en anden, hvor han enten bliver skiftet ud eller ind. Det er sjældent tilliden rækker til en hel kamp.

Det er gået ufatteligt stærkt for den unge komet. I de her dage er det ét år siden han debuterede på landsholdet, hvor han samtidig scorede.

Det virker som meget længe siden, men på ét år har han allerede spillet 11 kampe og været en stor del af symbolet på den optur, landsholdet har haft siden Kasper Hjulmand tiltrådte.

Men den flotte start førte siden til et EM, hvor han kom til at stå stærkt i skyggen af sin gode ven, Mikkel Damsgaard.

For det blev ham, der løb med opmærksomheden, mens Andreas Skov Olsen kun fik en birolle ved slutrunden. To indskiftninger mod Finland og Belgien blev ikke rigtig bemærket.

Andreas Skov Olsen har lige nu større succes på landsholdet frem for i Bologna. Foto: Lars Poulsen.

Siden har han dog spillet en hovedrolle i VM-kvalifikationen. Senest mod Israel, hvor han scorede et fantastisk mål. Med venstrebenet firsttimmede han Mikkel Damsgaards oplæg i målhjørnet. En kongekasse.

- Kampen mod Moldova i Herning var en af mine første kampe, hvor jeg viste, hvad jeg kan tilbyde. Jeg spillede en halvleg, hvor vi førte 5-0. Vi satte dem under massivt pres. Vi skal besejre dem igen på vores intensitet og presspil, siger Andreas Skov Olsen, der er en af otte offensive danske spillere på måltavlen i kvalifikationen.

Faktisk har Danmark haft hele 16 forskellige målscorere i VM-kvalen.

- Det er lidt svært at forstå, hvor meget der er sket på kort tid. Jeg havde ikke forventet det ville gå så stærkt. Men det handler om at nyde det. For ingen ved, hvor længe det varer, siger Andreas Skov Olsen, der med to scoringer på 16 minutter mod Østrig tilbage i marts fik sit landsholdsgennembrud.

Andreas Skov Olsen ved ikke rigtigt, om Bologna er stedet for ham i fremtiden. - Jeg prøver at få det bedste ud af det her og nu, siger han. Foto: Lars Poulsen.

Meget op og ned

Mens han nyder landsholdssucces, så ser situationen ikke lige så lovende ud i Bologna.

- Sæsonstarten har været lidt op og ned, erkender han.

På spørgsmålet om Bologna er det rigtige sted for ham, er svaret i hvert fald ét, hvor han åbner for en tolkning på situationen:

- Det er altid svært at sige, om Bologna er det rigtige for mig. Lige nu er jeg i klubben, og så må jeg få det bedste ud af det.

- Jeg har fint med selvtillid og må bare vente på min chance. Men det er en branche, hvor der hurtigt kan ske en masse ting. Jeg forsøger at holde snuden i sporet, forklarer Andreas Skov Olsen, der står noteret for 210 minutter i seks kampe.