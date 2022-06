Dansk avis: Hjulmand løj efter Eriksens hjertestop

Mere end et år er gået, siden det meste af fodboldverdenen holdt vejret, efter at Christian Eriksen faldt om med et hjertestop i EM-kampen mod Finland.

Ifølge DBU og landstræner Kasper Hjulmand fik landsholdet af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) dengang stillet to muligheder i udsigt.

Spil kampen færdig samme aften, eller vent til næste dag klokken 12.

Men ifølge Weekendavisen, der har talt med unavngivne kilder helt tæt på beslutningen, er det ikke sandt.

Da det først stod klart, at Christian Eriksens tilstand var stabil, blev forskellige scenarier nemlig fremlagt i et mødelokale i Parken.

Det var således også en mulighed at spille søndag aften eller mandag middag. 40 timer efter kampafbrydelsen.

Muligheder, som ikke har været fremme før nu, og som Kasper Hjulmand ifølge Weekendavisen havde vished om, selvom han gav udtryk for noget andet, da han lod sig interviewe om beslutningsprocessen på daværende tidspunkt.

- Jeg følte, at vi blev sat under pres og stod i et dilemma. Det var enormt svært at være i, sagde Hjulmand 15. juni sidste år og henviste til UEFA's krav om enten at gå på banen igen lørdag aften eller spille søndag klokken 12.

- Det var et valg mellem to scenarier, og det var forkert. Det er sandheden. Alt andet er ikke rigtigt. Det er indiskutabelt, at vi blev præsenteret for to muligheder. Jeg var der. Det var enormt svært at være i.

De danske landsholdspillere slog ring om Christian Eriksen, mens fynboen blev forsøgt genoplivet efter sit hjertestop. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Det er så langt ude

Der er altså tale om ret alvorlige anklager mod DBU og Kasper Hjulmand fra Weekendavisen og journalisten bag historien, Asker Hedegaard Boye.

Anklager, som Peter Møller, der er fodbolddirektør i unionen, nu angriber og kalder komplet latterlige.

- Normalt har jeg ikke behov for at kommentere sådan en sag, for det er så langt ude i hampen. Vi har jo meldt ud, hvad der skete, og det var ikke noget, vi talte usandt om. Vi fik de to scenarier. Jeg var selv inde i det rum, hvor det foregik, siger Peter Møller til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg må være ærlig at sige, at jeg grinte lidt, da Jakob Høyer (DBU's kommunikationschef, red.) fortalte mig om Weekendavisens historie, og jeg har ikke behov for at forsvare mig selv eller unionen, men jeg har behov for at forsvare vores landstræner.

- Jeg synes, det er så langt ude. Det er en billig omgang. Jeg har mest af alt ondt af Weekendavisens læsere, som skal lægge ører til en historie, der ikke er sand, og jeg har ondt af Asker Hedegaard Boyes troværdighed, som endnu engang har lidt et knæk.

- Så du kan 100 procent bekræfte, at Weekendavisens oplysninger ikke er sande?

- Asker Hedegaard har en agenda om, at han vil have skovlen under Kasper (Hjulmand, red.), og nu kan han ikke finde noget på det sportslige, så nu angriber han andre ting. Jeg kan på det kraftigste afvise, at det her skulle være sandt.

- Hvad andre talte om i andre rum dengang, ved jeg ikke noget om. Og jeg ved ikke, hvem Asker Hedegaard Boye har talt med af anonyme kilder. Det er jo interessant i sig selv, afslutter Peter Møller.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Asker Hedegaard Boye, der ikke vil kommentere Peter Møllers udtalelser.

Frihedsbrevet fangede Kasper Hjulmand til Folkemødet på Bornholm tidligere torsdag. Her afviste landstræneren blankt, at han traf beslutningen dengang uden at informere spillerne om de andre muligheder.

- Nej, det er i hvert fald ikke rigtigt, sagde Hjulmand og kaldte episoden for 'et overstået kapitel'.

