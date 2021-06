Dansk bombe: Invasion i Amsterdam

Danskerne er fremme!

I timerne frem til kampen lørdag vil over 5.000 danskere samle sig i Amsterdam for at støtte landsholdet, og nogle af de første til at ankomme er Tim, Kasper, Kenneth og Paw, der har indtaget en husbåd.

Selv i gråvejret lyser de op med de rød-hvide farver, og de har allerede fået et stærkt bånd, selvom kun to af dem kendte hinanden på forhånd.

En køretur, en overnatning i Tyskland og en del øl senere er de klar til at skråle på livet løs for Danmark.

- Det er jo fantastisk, at vi har kunnet få det fælleskab her, siger Paw Værnhøj.

Foto: Henning Hjorth

- Det er første gang, jeg er på udebane med landsholdet, og det er jo det største. Da vi fandt ud af, at vi skulle herned efter aftenen i Parken, så stod vi jo med tårer i øjnene, lyder det fra Kasper Nielsen og bliver suppleret af sin ven Tim Pilegaard Johnsen.

- Vi skal have det fedt, og den skal have fuld ild. Vi vil give alt. Vi skal ikke kunne stå eller gå eller tænke, når vi er færdige, lyder det fra aarhusianeren til stor morskab for de andre.

De regner med, at det bliver en dansk hjemmebane, for der er kun ganske få walisere, der har sneget sig ind i landet.

- Vi skal bare give den fuld gas, så de danske spillere tror på, at de er hjemme, siger revisoren Kenneth, der måtte skynde sig at bede om fri, da billetterne var i hus.

Foto: Henning Hjorth

Frit spil

Corona-bøvl var det småt med på vejen derned, hvilket også bliver bekræftet af andre danskere, som Ekstra Bladet har mødt.

- Vi troede, vi blev tjekket både i Tyskland og Holland, men vi er bare kørt lige ind, siger Paw, der kommer fra Sæby, men under normale forhold arbejder i Malaga.

De er alle testet inden afgang og skal igen på kampdag.

Gutterne på husbåden vil gå uden de danske farver fredag aften, så de ikke provokerer dem, der mener, man skal følge anbefalingen om enten at gå i karantæne eller kun opholde sig i landet i 12 timer i landet, som det ellers er kridtet op lige nu.

- Vi kan holde en lille fest i aften, siger Tim.

- Vi glæder os. Det bliver fantastisk, siger Kasper.

Og så jokede de med at springe i vandet, hvis Danmark vinder lørdag - og tog forskud på glæderne alligevel.

Lørdag bliver der forhåbentlig sejlet op ad åen.

