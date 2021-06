Dansk brøler før EM-gyser

Der er mange ting, man skal have styr på.

Fysikken, taktikken i løbet af kampen, straffespark og så videre. Og så er der altså også lige det med påklædningen.

Den glippede faktisk for to unge danskere, der ønskede at spille med en langærmet undertrøje, som er blevet et hit blandt mange spillere i nutidens fodbold.

Før kickoff i kvartfinalen-gyseren mod Tyskland, som Danmark endte med at tabe efter 2-2 og efterfølgende straffesparkskonkurrence, måtte både Jacob Bruun Larsen og Frederik Alves dog af med begge de trøjer, de var iført.

Og så måtte de kun tage spillertrøjen på.

Alves spillede i stedet for skadede Mads Bech, der ellers har været fast bestanddel i midterforsvaret på U21-landsholdet. Foto: Emil Agerskov

For den røde undertrøje var faktisk ikke lovlig at bruge i kampen, hvilket den spanske dommer Guillermo Cuadra Fernandez godt bemærkede.

Han holder sig til UEFA's såkaldte 'equipment regulations', hvor der i artikel 41, stykke a, punkt fire står:

- Langærmede undertrøjer skal være den samme farve som hovedfarven på ærmerne, skriver UEFA.

Hovedfarven på trøjen var godt nok rød, men hovedfarven på ærmerne var altså hvid, og derfor blev der grebet ind fra start.

Af med den røde trøje. Foto: Emil Agerskov

Danskerne kom også lidt vaklende ud, men fik mere styr på det i løbet af kampen og var lige ved at snuppe sejren efter Wahids Faghirs føringsmål. Tyskerne scorede dog i 87. minut og dernæst først i forlængelsen, frø Victor Nelsson scorede på straffespark.

Danmark måtte dog se sig slået i den efterfølgende straffesparkskonkurrence, så tyskerne fik semifinalepladsen mod Holland.

- Mod Tyskland spillede vi med mange unge spillere, som kan spille næste generation også. De har allerede en fantastisk erfaring, og de er endnu mere erfarne, når de kommer længere frem. Der er mange gode spillere undervejs, og fremtiden ser rigtig god ud for U21-landsholdet, siger landstræner Albert Capellas.