Dansk Calzone-feber

- Simon Kjær, han ka' godt li' Calzonæææ'. Når han svinger sin højrefodspodæææ'. Så rammer han Dolberg lige i hodæææ'.

Har du været til en EM-fest denne sommer, så har du helt sikkert hørt et par af de skæve og ironiske spillersange, som 'Lidt til lægterne' har lavet til samtlige 26 danske EM-spillere.

Den mest populære af sangene er sangen om Simon Kjær, der godt kan lide Calzone, der alene på Instagram har rundet 250.000 afspilninger.

En t-shirt med Simon Kjær og Calzone kan købes på den officielle landsholdsshop, og på sociale medier bliver der også joket med Kjær og den lukkede pizza-variant.

Ekstra Bladet har ringet rundt til en række pizzariaer, og hos La Fiorita på Charlotte Amundsens Plads 2 i København mærker de muligvis effekten af kultsangen om Simon Kjær.

- Ved den seneste kamp kom der en og bestilte otte gange Calzone på én gang. Jeg har ikke tænkt over, at det var derfor, men når nu du spørger, så kan sagtens være derfor. Måske sælger vi en masse i aften også, siger Hanne Christensen fra La Fiorita til Ekstra Bladet.

Og er det usædvanligt, at der bliver bestilt så mange Calzone-pizzaer?

- Ja, det er det. Normalt er det altid blot en blandt andre, siger Hanne Christensen.

Hør Simon Kjær-sangen her



Ekstra Bladet har talt med flere andre pizzariaer i København, og her har de mærket et øget salg af pizza under EM, men har ikke tænkt over, om der sælges flere af typen Calzone.

Det er Phlake-sangeren Mads Bo Iversen og komikeren Martin Johannes Larsen, der har lavet sangene. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til, hvorfor Calzone-pizzaen har fundet vej til sangen om Simon Kjær, men foreløbig er hitmagerne ikke vendt tilbage.

Til TV2 har de dog tidligere fortalt i generelle vendinger om udviklingen af spillersangene, hvor nogle af de 76.000 følgere på Instagram også hjælper til med rim og melodier.

- Vi har hele tiden gerne ville holde os tro mod fodboldkulturen, så det gør os enormt glade. Kirsebærret har været, at komme ind i Parken og mærke, at det bare lever, har Mads Bo Iversen sagt til TV2.

Calzone-feber i Danmark