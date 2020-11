Dansk drømmescenarie

Et nederlag til Belgien onsdag aften piller ikke ved, at Danmark er seedet i øverste lag til den kommende VM-kvalifikation takket være en plads som det ottendebedste europæiske land på verdensranglisten.

Onsdag aften blev det endeligt afgjort, hvem der ender i de seks seedningslag, og Danmark slipper for de helt store nationer, når Hjulmands tropper skal forsøge at kvalificere sig til det omdiskuterede VM i Qatar i december 2022.

Seedningslag VM-kvalifikation Lag 1: Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Danmark, Tyskland, Holland



Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Danmark, Tyskland, Holland Lag 2: Schweiz, Wales, Polen, Sverige, Østrig, Ukraine, Serbien, Tyrkiet, Slovakiet, Rumænien



Schweiz, Wales, Polen, Sverige, Østrig, Ukraine, Serbien, Tyrkiet, Slovakiet, Rumænien Lag 3: Rusland, Ungarn, Irland, Tjekkiet, Norge, Nordirland, Island, Skotland, Grækenland, Finland



Rusland, Ungarn, Irland, Tjekkiet, Norge, Nordirland, Island, Skotland, Grækenland, Finland Lag 4: Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Hviderusland, Georgien, Luxembourg



Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Hviderusland, Georgien, Luxembourg Lag 5: Armenien, Cypern, Færøerne, Azerbaijan, Estland, Kazakhstan, Kosovo, Litauen, Letland, Andorra



Armenien, Cypern, Færøerne, Azerbaijan, Estland, Kazakhstan, Kosovo, Litauen, Letland, Andorra Lag 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino Vis mere Luk

Første gang siden 1995

Det er første gang i 25 år, at Danmark er seedet blandt de europæiske topnationer.

Sidst, det skete, var i 1995 forud for VM i 1998, hvor Danmark som bekendt endte med at kvalificere sig via førstepladsen fra en pulje med Kroatien, Grækenland, Bosnien-Hercegovina og Slovenien.

0-0 i Athen i den sidste gruppekamp var nok i 1997, hvor Danmark kvalificierede sig til VM 1998. Foto: Polfoto

Kroatien slipper vi for i denne omgang, da de ligesom Danmark er seedet blandt de bedste. Udover kroaterne kan Danmark heller ikke trække Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien, Italien, Tyskland og Holland.

Til gengæld venter der et hold fra hver af de øvrige lag, hvor andet lag i sagens natur må forventes at byde på kvalifikationens værste modstander.

Her vil Kasper Hjulmand nok gerne undgå gensyn med både Schweiz og Polen, som vi henholdsvis mødte i kvalifikationen til EM 2021 og VM 2018 - ligesom svenskerne kostede os EM-deltagelsen i 2016 efter to playoff-kampe.

Zlatan Ibrahimovic slukkede de danske EM-drømme i 2016. Foto: Lars Poulsen

Omvendt bør Danmark forventes at være relativt klare favoritter mod hold som Østrig, Wales, Rumænien, Slovakiet, Ukraine, Tyrkiet og Serbien, selvom man nok gerne springer udebaneture til de to sidstnævnte over.

Bevæger man sig længere ned, bliver modstanden naturligvis kun mere medgørlig.

Rusland, Ungarn og et par grimme ture til Balkan kan blive besværligt i lag tre og fire, mens de to nederste lag bør være ren walkover for Christian Eriksen & co.

Ekstra Bladets bud på den bedste og værste pulje Drømmepuljen

DANMARK

Rumænien

Nordirland

Luxembourg

Andorra

San Marino Skrækscenariet

DANMARK

Polen

Ungarn

Bosnien-Hercegovina

Armenien

Malta Vis mere Luk

VM-kvalifikationen er inddelt i ti grupper og spilles fra marts til november 2021. I fem af puljerne vil der være seks hold, mens der kun er fem hold i de resterende fem puljer.

Danmark skal vinde sin pulje for at kvalificere sig direkte til VM, mens de ti andenpladser skal spille playoff i Madrid i marts 2022.

De ti toere får selskab af to lande, der kvalificerer sig via Nations League, og de i alt 12 lande skal så spille om de resterende tre europæiske pladser ved VM 2022.

