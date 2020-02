Dansk EM-boost: - Simpelthen genialt

Når fodboldlandsholdet til sommer skal forsøge at spille sig videre til EM's knockoutfase, bliver det med stor opbakning fra lægterne i de tre gruppekampe i København.

Til kampene mod Finland, Belgien og Rusland vil over halvdelen af pladserne være optaget af danskere.

Det skriver Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside efter at have modtaget tilskuerinformationer fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Nyheden vækker glæde hos DBU's fankoordinator, Anders Hagen.

- Det er simpelthen genialt, at så mange danskere har fået billet til Danmarks EM-gruppekampe - det må være rekordopbakning. Det er måske en once in a lifetime for os fans, siger han.

Herunder følger tilskuerfordelingen til gruppekampene i Parken:

* Danmark mod Finland: 55,9 procent af billetkøbere er fra Danmark. 24,1 procent er fra Finland.

* Danmark mod Belgien: 56,8 procent af billetkøbere er fra Danmark. 27,6 procent er fra Belgien.

* Danmark mod Rusland: 59,6 procent af billetkøbere er fra Danmark. 23,4 procent er fra Rusland.

Der spilles også en ottendedelsfinale i København. Den kamp kan Danmark ikke deltage i, men 46 procent af billetterne er solgt til danske tilskuere.

EM-slutrunden spilles i 12 forskellige europæiske byer.



