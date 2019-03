Dansk EM-helt med markant kritik: - Bryder mig ikke om stilen

I Schweiz har de en ganske god kilde til at belyse, hvad Åge Hareide og det danske landshold har i ærmet i aften.

For det schweiziske fodboldforbund har allerede en tidligere DBU-personlighed ansat i egne rækker.

Den tidligere landstræner for kvindelandsholdet, Niels Nielsen, der i 2017 var med til at sikre EM-sølv, har således skiftet stillingen i Danmark ud med en tilsvarende i Schweiz' kvinder.

Inden han overtog ansvaret for kvinderne i Danmark, arbejde han også med U18-herrerne. Nielsen var ansat i DBU i perioden 2007 til 2017 - kun afbrudt af tre år i Brøndby, som han drog til i 2008.

- Jeg kender næsten alle spillerne, for de fleste af dem kom gennem det danske talentudviklingsprogram. Det er et godt hold, der er svært at slå, men stilen under Morten Olsens efterfølger, Åge Hareide, har ændret sig markant. Holdet spiller meget mere simpelt, direkte, uden risiko og med fokus på at undgå, siger Nils Nielsen i et større interview med bzbasel.ch.

- Det er hverken kønt eller interessant at se på, at spillerne minimerer risikoen, fordi der bliver skabt langt færre chancer til at score. Holdet er ekstremt defensivt stærkt, og der er nogle fremragende forsvarsspillere og en exceptionel målmand, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Åge Hareide smiler under samtale med Simon Kjær. Underholdningen er dog i bund, når det gælder llandsholdets spillestil, mener Nils Nielsen. Foto: Lars Poulsen

Nils Nielsen roser Christian Eriksen og Kasper Schmeichel, som han kalder for verdensklasse, og så roser han også Thomas Delaney og Simon Kjær.

Den danske træner peger også på, at landsholdet er gode til at udnytte svagheder hos modstanderen. For eksempel hvis en back er lille, at man så spiller hårdt på at lange bolde i den side af banen. Den del er der roser for, men der er også meget, som Nils Nielsen ikke bryder sig om.

- Holdet har helt sikkert min respekt for det (stimen uden nederlag, red.), og for så lille et land er det en utrolig ting at opnå.

- Men ud over det faktum, at jeg ikke bryder mig om stilen, tror jeg heller ikke, man kommer til at vinde stort på det. Man kan få bedre resultater ved at spille uden risiko på den korte bane, men i det lange løb skaber man forhindringer, selv om det var sådan, Grækenland vandt EM i 2004 og Danmark i 1992, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Det er ikke den eneste årsag til, at jeg favoriserer Morten Olsens stil - den legesyge, kreative stil. Jeg kan faktisk også bedre lide Schweiz' måde at spille på. Schweizerne er i stand til at holde fast i bolden og skabe chancer ved at bygge op selv. De kigger mere mod en sydeuropæisk stil, hvor alle nordiske lande nu spiller helt på samme måde. Man kan kalde det svensk, siger Nils Nielsen.

