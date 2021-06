Dansk EM-helt om mulig ny triumf: - Ja, hvorfor ikke?

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.

Send os jeres festligste billeder på 1224@eb.dk og send jeres videoer som wetransfer til tvfront@eb.dk, lad os se, hvordan I EM-fejrer i Danmark og Holland.

Den danske anfører fra '92-slutrunden, Lars Olsen, tror på, at Danmark kan nå langt ved EM.

Til spørgsmålet, om Danmark kan gentage successen for 29 år siden, er tiltroen til landstræner Kasper Hjulmands mandskab stor.

- Ja, hvorfor ikke? Sådan vil jeg sige det, men der er selvfølgelig altid et 'men'. Lodtrækningen har gjort, at de er kommet i den bedre halvdel, men derfor ligger der svære kampe forud, og Wales er ikke en walkover, men det er en kamp, som jeg tror, de fleste danskere forventer, at vi vinder, siger Lars Olsen til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig tror man på det, når turneringen går i gang. Det gjorde vi også dengang, selvom nogle sagde, vi havde badebukser med. Det passede ikke. Men man kan mærke at selvtilliden og troen, på at man kan gøre det, bliver større og større. Det synes jeg også, at man kan mærke på holdet i dag.

Han er den eneste danske anfører, som har løftet EM-trofæet. Lars Olsen tror, at Danmark igen kan nå langt. Foto: Jonas Olufson

Fantastisk stemning

Den tidligere midtstopper hylder især danskerens indsats i anden gruppekamp.

- Da de (spillerne, red.) kunne se, at Eriksen var i bedring og blevet udskrevet, så slap de tøjlerne og spillede en fantastisk kamp mod Belgien, som jeg ser det.

- Så er der Ruslands kampen med en jævn første halvleg, og så laver Damsgaard et mål, som ændrer billedet. Uden vi spiller en super, super kamp som mod Belgien, så vinder de ret klart over Rusland.

Den danske fodboldfest og støtten til landsholdet har under EM været massiv.

- Det er meget større nu. Det er klart, at det sluttede endnu større for os, da vi vandt i Gøteborg. Der var mange oppe og se vores kampe i Sverige.

- Man må heller ikke undervurdere, at kampene er blevet spillet i Danmark (denne sommer, red.). Det er med til at hæve euforien. Jeg var selv inde og se den mod Rusland. Fantastisk stemning, og da vi skulle hjem, var der et menneskehav. Kan de fortsætte med at vinde kampe, kan det ende på samme måde (som i '92, red.).