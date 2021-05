Dansk EM-modstander skranter: Bekymrende

Mens EM-optimismen bobler i Danmark, er situationen i Finland anderledes.

Umiddelbart er de meget stolte over at være med, men herfra forventer de ikke meget.

- Vi er underdogs. Det er mere sandsynligt, at vi ender med ingenting end avancement, selvom holdet har udviklet sig år for år. Det er ikke umuligt at få point fra de bedre hold i gruppen.

- Forventninger er realistisk lave, siger Ari Virtanen, der dækker det finske landshold intenst for Helsingin Sanomat, til Ekstra Bladet.

Finnerne er endda plaget af skader og spillere, der ikke kan nå ind i lejren før næstsidste testkamp før EM, som spilles lørdag aften i Stockholm, hvor svenskerne venter.

- Lige nu er skadessituationen en smule bekymrende. Vi er klogere efter kampen mod Sverige, hvor Pukki ikke skal spille, siger han om den tidligere Brøndby-angriber, der har nydt stor succes hos Norwich og er holdets største stjerne.

Foto: Roni Rekomaa/Ritzau Scanpix

Også en anden dansk kending vakler.

- Der er spørgsmålstegn ved Tim Sparv, og der er også andre med mindre skader.

Som nævnt mangler seks mand fra truppen, da de stadig har opgaver i deres klubber, og derfor bliver det et noget alternativt landshold, man mønstrer mod svenskerne. Kasper Hjulmand og staben vil nok ikke blive meget klogere af at se finnerne an, før de spiller sidste test mod Estland 4. juni.

Danmark åbner EM mod finnerne 12. juni kl. 18. Inden da venter test mod Tyskland 2. juni og Bosnien-Hercegovina 6. juni.