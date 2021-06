Dansk EM-modstander stiktosset: - Det er en tragedie

På lørdag skal Danmark og Tjekkiet mødes i en kvartfinale ved EM, når de brager sammen på det olympiske stadion i Baku, Aserbajdsjan. Og at kampen afvikles så langt væk, er ikke noget, der huer tjekkernes bomber Patrik Schick.

Tjekkiet har allerede spillet på tre forskellige stadioner ved EM: Hampden Park i Skotland, Wembley i England og senest Ferenc Puskas Stadion i Ungarn.

Nu venter en lang rejse fra Aserbajdsjan så.

- Det er en tragedie, disse rejser. Det er vanvittigt. Men der er intet, man kan gøre. Vi gør os bare klar til det og tager videre, lyder det fra Patrik Schick ifølge tjekkiske iSport.cz.

Mens angriberen fra Bayer Leverkusen er irriteret over udsigten til en lang flytur, glæder han sig over, at han og holdkammeraterne er klar til EM-kvartfinalerne.

- Sandsynligvis forventede ingen dette, men under alle omstændigheder gik vi benhårdt efter det. Det var synligt mod Holland. Vi er måske ikke lige så gode fodboldspillere, som de er, men i dag handler det ikke længere kun om kvaliteten, men det handler hovedsageligt om det engagement og den holdånd, vi har vist. Det var nøglen. Det er en bombe, lyder det.

Patrik Schick, 25 år, kom selv på tavlen mod Holland og har nu scoret fire mål på fire kampe under slutrunden. Kun portugisiske Cristiano Ronaldo med fem fuldtræffere har scoret flere gange.