Dansk EM-nedtur efter drama

Det danske U21-landshold skal efter en 3-2-sejr over Tyrkiet tirsdag aften spille playoff om en plads ved U21-EM i 2023.

Danmark stod forud for kampen med en snæver chance for at ende som bedste toer i gruppespillet. Det kunne have sikret holdet en direkte billet til EM.

Det krævede dog, at Danmark slog Tyrkiet med fire mål.

Det var Tyrkiet, der lagde ud med første mål i niende minut. Det skete efter en uheldig situation, hvor Mads Bidstrup stødte ind i dommeren, så Tyrkiet fik bolden og scorede på et kontramål.

Danmark var dog hurtigt tilbage, da Matt O'Riley sendte en helflugter i mål til 1-1.

Det gav et boost til Danmark, som trods flere gode chancer ikke formåede at score flere mål før pausen.

I 65. minut faldt Danmarks andet mål. Efter et træk ind i feltet kunne Gustav Isaksen med et regulært drømmehug klaske bolden op i det lange hjørne til 2-1.

Isaksen kom senere i oplæggerrollen, da han ti minutter senere slog bolden på tværs af feltet til Mathias Kvistgaarden, som prikkede bolden i mål til 3-1.

Selv om Danmark for alvor kunne lugte blod efter scoringen, var det Tyrkiet, der kom på måltavlen med kampens femte mål. I tillægstiden bankede Bertug Özgür Yildirim fra højresiden bolden op i det danske målhjørne.

Flere mål blev der ikke scoret i kampen, der endte 3-2 til det danske U21-hold.