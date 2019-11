Dansk EM-opvarmning på Wembley

Det danske fodboldlandshold besøger en af fodboldens mest berømte arenaer som optakt til EM næste sommer.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har nemlig aftalt en testkamp mod England, som skal spilles på Wembley i London 31. marts, oplyser unionen på sin hjemmeside.

- Vi ser frem til at møde England, som jeg ser som det stærkeste landshold i verden i øjeblikket. Det bliver en vigtig test for vores hold frem mod EM, og vi glæder os til at måle os med nogle af de bedste, siger landstræner Åge Hareide.

England er ligesom Danmark klar til EM. Englænderne havde ikke de store problemer med at sætte sig igennem i kvalifikationsgruppe A med Tjekkiet, Kosovo, Bulgarien og Montenegro som modstandere.

Gareth Southgates mænd vandt syv ud af otte kampe og scorede 37 mål i processen.

Det bliver landskamp nummer 25 mellem Danmark og England. De to nationer mødtes senest i en testkamp i 2014, hvor England vandt 1-0.

Foruden kampen mod englænderne skal det danske landshold spille yderligere en testkamp i marts. Hvem der bliver modstanderen i det andet opgør, er endnu ukendt.

Se også: Vilde seertal til EM-triumf: Næstbedste nogensinde

Se også: Schmeichel hylder Hareide

Se også: Millionerne vælter ind: Skummer fløden på EM

Se også: Eriksen hånet med sex-rygte