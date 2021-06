Dansk eufori: Nu går EM for alvor i gang

Glæden var ikke til at tage fejl af for de danske spillere, for med ryggen mod muren og uden Christian Eriksen leverede de en toppræstation, som får sin egen særlige plads i den danske fodboldhistorie.

- Jeg skal sige 'skål' fra Cornelius, lød det med et smil fra Kasper Schmeichel efter 4-1-sejren, som endte med at sende Danmark i 1/8-finalen.

Foto: Lars Poulsen

Og nu venter så en kamp mod Wales i 1/8-finalen, som skal spilles lørdag kl. 18. Her er der gode chancer, vurderer keeperen, der kun blev passeret via et tyndt straffespark.

- Efter de 10-12 dage, vi har haft, der er det rigtig dejligt at være videre.

- Vi følte ikke, at det var gået helt i gang, for der er sket så meget. Nu går det for alvor i gang for os. Vi har en fantastisk chance for at få en god turnering efter en meget, meget svær start.

John Faxe har også store forventninger til landsholdet efter gårsdagens sejr.

Christian Nørgaard stemmer i.

- Vi kan vinde næste kamp, lyder det fra midtbanespilleren, der kom ind i anden halvleg.

- Kommer vi ud med samme energi og indstilling, så er jeg sikker på, at vi kan lave endnu et resultat.

Hele aftenen var tydeligvis ikke sunket helt ind for spillerne, men Schmeichel var alligevel mand for at sætte store ord på den.

- En fantastisk aften. Det viser, hvad fodbold kan gøre ved en nation. Vi er bare glade og lykkelige over, at vi har kunnet give noget tilbage.

Eriksen var i kontakt med holdet umiddelbart bagefter - læs mere her

Danmark tæsker Rusland og er klar til ottendedels-finale mod Wales