Dansk familie overfaldet efter Wembley: Ni-årig flygtede

Faderen blev slået hårdt i maven – familien Greene opfordrer nu deres italienske venner til at blive indendørs søndag aften

Et slag i maven og en niårig søn, der skræmt fra vid og sans flygtede op på øverste etage i dobbeltdækkerbussen. Udenfor på gaden gik en hoben rasende, berusede og særdeles truende engelske fodboldfans amok.

Dét var, hvad en dansk familie på vej hjem fra Wembley blev udsat for i onsdags, da de engelske fans ellers burde have været i fremragende humør efter at have sikret indtoget i søndagens EM-finale.

Frygt er et mildt udtryk for den tilstand, Eva Greene, 43, hendes mand Lane og parrets niårige søn Henry, gerådede ud i, da deres bus blev bremset af en rasende folkemængde på vej til familiens hjem Dulwich stik syd for Londons centrum.

- Vi sad nedenunder i bussen med vores sovende søn, da en gruppe engelske fans spottede os, fortæller Eva Greene til BBC.

Lettede fans med fart på efter kampen. Denne trio har intet med overfaldet på den danske familie at gøre. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

Familien havde Dannebrogsflag malet på kinderne og var klædt i rødt og hvidt og altså let genkendelige for den store gruppe, hvoraf en del stod og hoppede oven på en lastbil, mens de sang engelske slagsange. Til gengæld buhede de af den danske nationalhyme inden kampen!

- De begyndte at hamre på bussens ruder og døre, mens de råbte og skreg. Min søn spurgte, hvad de havde gang i, og jeg havde ikke noget godt svar. De var meget aggressive, og vi blev meget bange. Det var som en zombie-film, fortæller Eva Greene til BBC.

Hvorfor buschaufføren valgte at åbne dørene, er en gåde. Men en del af gruppen væltede ind i bussen, sønnen løb op på øverste dæk, og Eva Greene fulgte efter. Imens blev Lane Greene slået hårdt i maven, og det fik gruppen udenfor til at juble højlydt.

Chaufføren fik endelig lukket dørene igen, og bussen slap gennem den rasende folkemængde, der fortsatte med at slå på vinduer og døre.

Episoden er meldt til politiet, og nu advarer Eva Greene sine italienske venner og bekendte før søndagens finale.

- Jeg opfordrer dem til at blive indendøre, siger Eva Greene, der opfordrer det engelske landshold til at opfordre sine fans til at opføre sig ordentligt.

De danske fans på Wembley. Flere har efterfølgende fortalt, at de engelske fans ikke altid var lige imødekommende - for nu at sige det mildt. Foto: Lars Poulsen

- Jeg er sikker på, at spillerne respekterer det danske og det italienske landshold, og det bør deres fans også gøre.

Familien støtter trods alt England på søndag.

- Vi har været her i seks år, og en enkelt aften skal ikke ødelægge, hvor meget vi elsker at være her, siger Eva Greene.