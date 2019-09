Dansk fiasko: Eriksen og Dolberg var værst

Uafgjort i Georgien var en stor fiasko.

Nu er Danmark under ekstra pres for at sikre sig første- eller andenpladsen i gruppen. Kampene mod Schweiz og Irland skal formentlig vindes.

Konklusionen er ligetil efter så skuffende et resultat: Når Christian Eriksen slet ikke rammer dagen, har Danmark svært ved at dominere spillet.

Se også: Dansk nedtur i Georgien

Se også: Schweiz haler ind på Danmark med forventet hjemmesejr

Kreatørens præstation var langt, langt under niveau. Ja, Eriksen spillede til dumpekarakter, lige som tilfældet var for Kasper Dolberg, der ellers havde fået chancen fra start.

Den vikarierende landstræner Jon Dahl Tomasson bestod heller ikke i sin anden kamp i det varme sæde. Det var en alvorlig streg i regningen med den nulløsning.

Martin Braithwaite var bedste dansker.