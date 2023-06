Dansk fuser - han var rystende ringe!

Han må efterhånden rive sig godt og grundigt i håret. For Kasper Hjulmand står med et problem.



Billetten til EM er ikke i fare, men det er rystende, hvor langt det danske landshold er fra deres topniveau. Det var også tydeligt se på sidelinjen, hvor den normale ro ikke var der.



Den danske landstræner har bragt mange spillere på banen i løbet af de sidste to kampe, men formlen er han stadig meget lang vej fra at have fundet.

Foto: Anders Kjærbye/DBU