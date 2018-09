Dansk kamp skræmmer: Overvejer nye VM-regler

0-0-kampen mellem Danmark og Frankrig endte som sommerens VM-slutrundes kedeligste kamp, fordi begge hold kunne drage fordel af en uafgjort kamp.

Og med planen om 48 hold i 16 tre-holds-grupper, hvor to hold går videre, så bliver problemet med at kunne spekulere i resultater endnu større i 2026 - eller 2022, hvis det lykkes at indføre 48 hold allerede her.

Men nu har FIFA planen klar, så der ikke helt så ofte kan spekuleres i, at uafgjort vil være godt for begge hold.

- FIFA overvejer seriøst idéen om, at alle uafgjorte gruppekampe skal afsluttes med straffesparkskonkurrence, skriver The Sun.

- Begge hold vil så få et point for den uafgjorte kamp med et bonus-point tilgængeligt for straffesparksvinderen, lyder det i avisen.

En insider fra FIFA fortæller, at man er opmærksom på, hvad der vil ske, hvis der allerede har været uafgjorte kampe i gruppen, og her skulle straffesparkskonkurrencer altså være løsningen for at undgå spekulation i sidste kamp.

Danmark røg ud efter straffesparkskonkurrence ved denne sommers VM-slutrunde. Nu kan der komme straffespark efter alle VM-gruppekampe. Foto: Liselotte Sabroe/ Ritzau Scanpix

Det er altså genialt, det dér - selv om Laudrup ikke synes det

Det er planen, at 48 hold skal indføres ved VM 2026 i USA, Mexico og Canada. De to bedste fra hver af de 16 grupper går videre, så 32 hold vil være klar til knockout-runden startende med 1/16-finaler.

Samlet giver det 80 kampe mod tidligere 64 kampe ved en VM-slutrunde, og det betyder, at det bliver svært at nå uden at udvide antallet af dage, hvor slutrunden kører.

Derfor bliver det svært at køre 48-hold-formatet allerede i 2022, selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil det, for det er allerede fastlagt, at VM 2022 spilles fra 21. november til 18. december, og klubberne vil næppe gå med til at forlænge perioden.

En endelig beslutning omkring antallet af hold ved VM 2022 kan blive taget, når FIFA holder mødes i Rwandas hovedstad, Kigali, i næste måned.

