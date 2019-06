Dansk keeper raser over VAR: Det er amatøragtigt

UDINE (Ekstra Bladet): Daniel Iversen svingede tryllestaven og forvandlede et lurende exit til en sen triumf mod Østrig, da han på helt forrygende vis snuppede det gyserstraffe, som kunne have sendt Danmark ud af EM for U21-landshold.

Med 17 minutter igen blev den danske keeper stillet over for jobbets sværeste opgave, da indskiftede Christoph Baumgartner lagde kuglen på 11 meter pletten og tog tilløb.

1-1 på tavlen – og de store exit-skilte ved udgangene på Dacia Stadion i Udine var begyndt at blinke for Danmark.

- Jeg læste ham. Han var ret nervøs, kunne jeg se. Han kunne ikke holde øjenkontakt, men holdt bare øjnene på bolden og kiggede ned mod jorden. Så jeg vidste, at han ville tage den nemme løsning, forklarede den danske triumf-keeper, der rettede op på noget, der lignede et meget tyndt dømt straffe.

Foto: Lars Poulsen

Victor Nelsson kastede sig ned i feltet og bugserede kuglen ud til siden uden Sasche Horvath nåede frem til bolden. En minimal kontakt med det ene ben fik østrigeren til at falde. Og kampens dommer Georgi Karpakov fulgte sin linje fra kampen, hvor han så umådeligt mange danske forseelser.

Straffe og Danmarks VAR-forbandelse på topniveau fortsætter, da kendelsen ikke blev omstødt i dommervognen.

- De bør da kalde den tilbage, når der er VAR, så de har mulighed for at dømme den ordentligt. Det er amatøragtigt, at de ikke formår at se en rigtigt, når de har video til rådighed, skummede den danske keeperhelt.

- Jeg troede hele tiden på, at vi kunne vende det og snuppe sejren, men den redning var lige det, der var brug for på det tidspunkt. Nu har vi alt at spille for, sagde Daniel Iversen, der har haft et stort EM.

Mod Tyskland reddede han Danmark for en decideret øretæve i slutfasen. Mod Østrig var han mindre udfordret, men leverede de afgørende redninger, da holdet havde brug for det.

På det punkt står Danmark klart bedre end ved de seneste to slutrunder, og det kan få stor betydning for holdets muligheder for at komme videre.

