Dansk komet advarer før EM-brag: - De er crazy

Alt afhængigt af, hvor mange tjekker der tager turen til Aserbajdsjan, kan der vente Hjulmand og co. lidt af en lydmur, når Danmark og Tjekkiet lørdag træder ind på Baku Olympic Stadium.

- De er crazy. Jeg vil næsten sige, at de er det vildeste, jeg har oplevet personligt, lyder det fra Alexander Bah over en Zoom-forbindelse fra holdets træningslejr i Østrig.

På en storskærm så Alexander Bah og resten af Slavia Prag-truppen med, da Tjekkiet sendte Holland ud af EM.

Det var ingen festlig oplevelse for den tjekkiske storklubs ene hollænder.

- Vi så den ude på storskærm her på træningslejren, og da holdkammerat Holes scorede første mål, så går de jo fuldstændigt amok, og vi har selv en hollænder i blandt os, som blev helt stille, lyder det fra Bah, der heldigvis har fri i den kommende weekend, og derfor drager til Danmark for at heppe på Danmark sammen med familien på Fyn.

Slavia Prag og Alexander Bah vandt det tjekkiske mesterskab i maj. Foto: Ritzau Scanpix/Vit Simanek

‘Yes’, ‘no’ og tegnsprog

Familien kan også han have væsentligt flere samtaler med, end han kan med sine tjekkiske holdkammerater. De er nemlig utroligt ringe til engelsk.

- Det er ‘yes’ og ‘no’, og så er det tegnsprog en gang imellem. Det foregår mest på tjekkisk hernede, og det er jeg ved at vænne mig til.

- Så hvis de med tegnsprog rækker ud til dig, kommer du så til at give dem tips og tricks?

- Haha. Nej, nej. Jeg har sagt, at kvartfinalen er endestationen for dem, og det ved de også godt, griner Alexander Bah.

- Hvilke tips vil du så give dine danske landsholdskammerater om tjekkerne?

- Det er svært, for Tjekkiet er rigtig stabilt hold, og når de har tabt kampe de sidste ti-femten kampe, så har det været med et mål lige med undtagelse af Italien.

- Jeg tror, at jeg ville spille i dybden på dem. Deres midterforsvar er ikke de hurtigste spillere i verden, så der tror jeg, at Braithwaite og Yus kan løbe fra dem der.

Har flere ‘Mæhle’er’

Løb er ellers en spidskompetence hos det tjekkiske mandskab.

- Det, som, jeg tror, bliver svært, det er, at tjekkernes intensitet er helt vild høj. Og deres løbekapacitet er helt ekstrem, fortæller Bah.

- Det er som om, at det er flere Mæhle’er, der løber rundt der. Så på den måde bliver det svært.

Alexander Bah fik landsholdsdebut i november sidste år. Foto: Polfoto/Jens Dresling

Især en håndfuld nuværende og tidligere Slavia-spillere skal danskerne passe på.

- Vi har en, der hedder Sevcik fra vores hold, som også løber solen sort. Og så ved jeg, at Coufal og Soucek, der spiller i West Ham, de løber lige sådan, og jeg har fået fortalt, at nogle af de statistikker, de har haft her i Slavia, er helt på månen.

- Så lad os håbe, de har lidt trætte ben, lyder det fra Alexander Bah, der forudser fest og øl i gaderne, hvis Tjekkiet bringer sig i semifinalen.

- Jeg tror, de går fuldstændigt amok, men lad os håbe, at det ikke sker.