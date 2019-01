Dansk komet fik eventyrlig debut: - Det er stort for mig og min familie

De fleste danske fodboldfans er i de seneste par måneder blevet bekendt med navnet Elias Fritjof Sørensen, og det samme er U21-landstræner Niels Frederiksen.

Den 19-årige angriber er nemlig efter et fremragende efterår på Newcastles U23-mandskab kommet med på U21-landsholdets træningstur til Mexico i denne måned, og da mandskabet i går spillede testkamp mod netop Mexico, fik den unge angriber sin debut.

Fra anden halvlegs start blev han nemlig sendt på banen, og der skulle ikke gå lang tid før at han også kvitterede for tilliden og scorede sit første mål for U21-landsholdet. Målet blev også kampens eneste:

- Det var en fantastisk følelse. Det er altid dejligt at repræsentere sit land, og det er noget, jeg har drømt om siden jeg var en lille dreng. Så det er stort for mig og min familie, siger Elias Fritjof Sørensen til U21-landsholdets Facebook-side og sætter også et par ord på sit mål:

- Der kommer en lang bold nedefra, som jeg løber efter, og en af deres forsvarsspillere prøver så at sparke den væk, men rammer den ikke rigtig. Så er jeg fri og alene med keeperen, der åbner lidt for meget om i det korte, og så ligger jeg den i det korte hjørne.

- Det er altid dejligt at score mål. Jeg er angriber, og det er mit job at score mål, så det er altid en lettelse, når den ryger ind bag keeperen, fortælleren Newcastle-danskeren.

Elias Fritjof Sørensen har i dette efterår scoret 15 mål i 18 kampe for Newcastles U23-mandskab.

Du kan se danskerens debutscoring i videoen herunder.

Sådan skal det gøres Se her sejrsmålet fra det danske U21-landsholds 1-0 sejr onsdag over Mexico #MEXDAN #ForDanmark pic.twitter.com/kTUNw61jWz — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) 16. januar 2019

