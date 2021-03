Dansk komet sætter forrygende rekord

Wahid Faghir må tage hjem uden mål fra EM på U21-niveau. En skade holder ham ude af sidste gruppekamp mod Rusland, men en lille trøst er det, at han er den yngste spiller i EM-historien til at starte en slutrunde-kamp.

De yngste spillere ved U21-EM 1 Wahid Faghir, Danmark 17 år, 7 måneder, 27 dage (2021) 2 Adam Karabec, Tjekkiet 17, 8 måneder, 22 dage (2021) 3 Ismail Aissati, Holland 17 år, 9 måneder, 10 dage (2006) 4 Elif Elmas, Nordmakedonien 17 år, 9 måneder, 21 dage (2017) 5 Arsen Zakharyan, Rusland 17 år, 9 måneder, 30 dage (2021) 6 Ben Sahar, Israel 17 år, 10 måneder, 0 dage (2007) Spillerne på listen er opført med deres alder første gang de startede en gruppekamp ved EM-slutrunde på U21-niveau. EM er blevet afviklet med gruppespil siden 2000. Vis mere Luk

Vejle-spillerens exit giver landstræner Albert Capellas nogle panderynker før den afgørende kamp mod Rusland onsdag aften kl. 18, men meget peger mod, at Ajax/FCN-spilleren Victor Jensen bliver foretrukket i front.

Jesper Lindstrøm startede ude mod Island, hvilket gør det sandsynligt at han atter forfremmes til startopstillingen mod Rusland. Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

- Vi vil igen gå med en opstilling med spillere, der har friske ben, så de er fysisk klar til at spille denne kamp. Vi kommer også til at skæve lidt til den bedste måde at ramme russerne.

- Vi kommer til at gå med spillere, der kan bringe en masse energi til kampen mod Rusland, fastslår spanieren før sidste gruppekamp.

Her er kravet for videre avancement Sådan går Danmark videre Danmark vinder over Rusland Danmark spiller uafgjort med Rusland Danmark taber til Rusland med præcis ét mål (1-0, 2-1, 3-2) Island tager point fra Frankrig Sådan ryger Danmark ud Danmark taber til Rusland med to mål (3-1, 2-0, 4-1 o.s.v.) eller mere - samtidig med at Frankrig slår Island Vis mere Luk

Rusland bliver ingen let modstander og Capellas fremhæver flere spillere inden gruppefinalen.

- De kvalificerede sig på flot vis og indkasserede kun fire mål, mens de scorede en del. De har en stærk angriber i Fedro Chalov. På midtbanen har Ivan Oblyakov en god venstre fod og de to centrale forsvarere Roman Evgenjev og Igor Diveev kan godt lide pasningerne der skærer op gennem banen. Det er et rigtig godt hold, siger Capellas.

- Jeg tror på, at vi slår dem, hvis vi rammer vores niveau, men vi skal være meget opmærksomme, når de kommer op i nærheden af vores felt, at vi får gjorde områderne små for de er gode til at lave kombinationerne lige omkring feltet, advarer han.

To måneders venten på forløsningen Covid-19 pandemien har fået konsekvenser for EM-slutrunden for U21-landshold. For udsættelsen af ’de voksnes’ EM-slutrunde sidste år har presset kampkalenderen. Det betyder, at slutrunden er blevet splittet i to afdelinger. Gruppefasen bliver afviklet i forbindelse med denne landskamppause. De otte hold, der kvalificerer sig til knockoutfasen, skal så vente to måneder på kulminationen. Kvartfinalerne afvikles fra 31. maj og finalen spilles 6. juni i Ljubljana.

