Dansk kommentator lurede det hele

I september 2018 blev den mærkeligste kamp i det danske fodboldlandsholds historie spillet. John 'Faxe' Jensen og Hasse Kuhn stod i spidsen for det mandskab, der blev kendt som vikarlandsholdet.

Over for danskerne fra 2. division, Danmarksserien og futsal-landsholdet stod mægtige slovakiske stjerner som Martin Skrtel og Marek Hamsik, men det var det mindste problem i de dage.

I en ny dokumentar, som DR2 sender tirsdag aften, fortælles historien om vikarerne, der afløste Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og de andre vante stjerner.

Konflikten mellem spillerne og DBU var på sit højeste, og da det stod klart, at det faste A-landshold ikke skulle spille, blev der tænkt så det bragede rundt omkring i landet: Hvad gør vi så? Hvem skal spille? Hvem skal være træneren?

Peter Piil har oplevet lidt af hvert som kommentator i 30 år, men vikarlandsholdets dyst mod Slovakiet er i den helt bizzare ende af skalaen. Foto: DR

De spørgsmål havde Discoverys rutinerede landsholdskommmentator Peter Piil vendt med kollegerne på et redaktionsmøde.

I dokumentaren fortæller han, at han på vej hjem på cyklen gjorde holdt og foretog et opkald til EM-helten John 'Faxe' Jensen.

- Hvem ville jeg selv gå til, hvis jeg var DBU, tænker jeg. Og der tænkte jeg på 'Faxe', siger Piil til Ekstra Bladet.

- Og John tager jo selv pis på folk og har lavet masser af pranks - også på landsholdet. Så jeg ringer til ham og siger tillykke med jobbet. Og så bliver der helt tavst.

- Der kunne han vælge at lyve eller sige, at jeg ikke måtte sige det til nogen. Og der valgte han så det sidste.

'Faxe' opfordrede spillerne til at vise glæden, da de skulle tage holdbillede. Foto: DR

I dokumentaren ser man, hvordan der bliver kæmpet for at stille et hold. Kuhn synes selv det går godt med opgaven, som han har fået af DBU, men da 11 afbud tikker ind, breder nervøsiteten sig.

Undervejs er landsholdsvikarerne meget i tvivl, for gør de nu en god gerning eller ej? De fortæller i dokumentaren om opkald fra Eriksen og Kjær, om glemte pas og den kæmpe opmærksomhed, de pludselig fik, som både var positiv og negativ.

I retrospekt er Piil dog ikke i tvivl om, hvilken vej deres tiltræden peger.

Hvem er disse mennesker, tænkte de danske fodboldseere. Foto: Lars Poulsen

- Jeg tror, de kom til at gøre en kæmpe tjeneste for dansk fodbold. Det var jo sket et afbud en gang med kvindelandsholdet, hvor UEFA havde givet en løftet pegefinger og en lille pointstraf. De kunne de ikke nøjes med igen.

- Hvis det havde gentaget, så havde hammeren faldet. De kunne have udelukket Danmark fra kvalifikationen til EM på hjemmebane eller i hvert fald givet så hård en pointstraf, at de havde været meget svært at komme med.

- Vi begriber ikke, hvilket omfang denne sag kunne have haft.

Piil husker perioden som stressende, og han kæmpede indædt for at tilegne sig viden om spillerne. Og så tog han en beslutning før kampen.

- Jeg sagde til mig selv, at de fortjener at blive kommenteret som et rigtigt landshold. Hvis de misser en tæmning, så skal de også have det at vide, siger han om den bizarre oplevelse, han havde som kommentator.

Fortællingen om 'Vikarlandsholdet' er splittet i to dele og kan også ses på DR's hjemmeside.

Det rigtige landshold kan opleves på torsdag, når VM-kvalifikationen skydes i gang. Her møder Danmark - i stærkeste opstilling - Israel på udebane.

Viaplay-bombe: Her er løsningen til sportsfans

Laudrup tog ham på fersk gerning

Bettingtrick: Scor kassen på gule kort