Dansk landshold går verden rundt: - Har besvaret et desperat SOS-opkald

- Danmark kommer til at spille sine næste kampe... med futsalspillere!

Sådan lyder overskriften på en historie hos den spanske sportsavis Marca, der ligesom en lang række andre internationale medier har fået øjnene op for den bizarre situation, det danske herrelandshold befinder sig i.

Også hos spanske AS skaber danskerne overskrifter.

Så har Danmarks nye nationalmandskab også ramt de prominente sider i AS, der noterer sig, at der i truppen er seks spillere fra indendørslandsholdet @dbulandshold pic.twitter.com/JiFlmn3Ef8 — NC Frederiksen (@NielsChrFred) 5. september 2018

En konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen betyder, at DBU har fundet et alternativt landshold.

Blandt de udvalgte er spillere fra futsal-landsholdet og fra 2. division.

Og netop udtagelsen af futsalspillere er blandt de ting, der vækker opsigt hos medier i resten af verden. Blandt andet hos det tyske fodboldmagasin Kicker.

- Det er helt surrealistisk. På forbundets side er truppen blevet offentliggjort, og seks futsalspillere er med, lyder det i Kickers artikel.

Selv i Brasilien er der fokus på den danske krise. Den store, brasilianske avis O Globo bringer således en artikel om situationen på sin hjemmeside, ligesom franske L'Equipe gør det.

Franskmændene har endda udover nyhedsartiklen valgt at lave en betalingsartikel, hvor de går i dybden med den danske krise.

- 'Danmark, den skøre krise mellem spillerne og forbundet', hedder det i overskriften.

Her fokuserer de på tiden siden VM.

- Kun to måneder er gået, og tingene har ændret sig til et skørt eventyr, når skandinaverne skal følges i Slovakiet, lyder det videre.

Flere britiske medier har også historier om det danske nødlandshold.

Her bliver der blandt andet fokuseret på, at det er John "Faxe" Jensen, der skal stå i spidsen for det alternative landshold.

John "Faxe" Jensen har en fortid i den engelske Premier League-klub Arsenal, der hentede ham umiddelbart efter Danmarks EM-triumf i 1992.

- Den tidligere Arsenal-midtbanespiller John Jensen har besvaret et desperat SOS-opkald om at stå i spidsen for et dansk hold bestående af ukendte divisionsspillere og futsalspillere, skriver The Telegraph.

Skysports, BBC og fodboldsiden Goal har også historier om konflikten. Det samme har store internationale nyhedsbureauer som AP, AFP og Reuters.

Og hos BBC udtaler AaB-træner og tidligere Celtic-spiller sig om kampen.

- Jeg tror kaos er en meget god beskrivelse, siger AaB's cheftræner, Morten Wieghorst, til BBC.

- Det ligner, at vi vil bruge et hold af futsal-spillere og spillere fra lavere rækker, og det er ikke godt for dansk fodbold. Jeg håber stadig, at det ikke vil ske, og at de rigtige spillere kommer i kamp.

- Hvis det bliver det alternative hold, så vil det være lidt af en joke, og det vil få mig til at have det dårligt. Hvis vi spiller med det hold mod Wales, så vil det være en kæmpe-joke, og dansk fodbolds ry vil blive skadet, siger Wieghorst.

Danmark møder Slovakiet i en testkamp onsdag aften klokken 20.45.

Søndag den 9. september skal Danmark spille mod Wales i den første kamp i det nye turneringsformat ved navn Nations League.

Det er disse drenge, vi kommer til at mangle i aften og muligvis også på søndag. Foto: Jens Dresling

