Dansk landsholdsangriber rykker til Real Madrid

Real Madrid får en ny dansk angriber.

Fra den kommende sæson skal 25-årige Signe Bruun tørne ud for den spanske storklub.

Det bekræfter Real Madrid på sin hjemmeside mandag.

- Det er en kæmpe ære for mig at få lov til at repræsentere Real Madrid, der for mig er helt i toppen af de største fodboldklubber i verden, siger Signe Bruun.

Dermed vinker Signe Bruun farvel til Lyon, som har været hendes arbejdsplads siden 2021.

- Lyon var et naturligt stop for mig, men jeg vil gerne videre, og klubben var også helt med på, at det var det, der gav bedst mening, siger Signe Bruun, der samtidig peger på manglende spilletid som en årsag.

- Det handler om at finde et sted, hvor man passer ind. Og jeg synes, at den spillestil, der er i Spanien og især i Real Madrid, passer sindssygt godt, til den måde jeg gerne vil spille fodbold på, fortsætter hun.

Signe Bruun er i øjeblikket samlet med landsholdet, som mandag rejser til Australien for at spille VM senere på måneden.

I Real Madrid får hun to danske holdkammerater. Klubben har således allerede aftaler med Caroline Møller og landsholdsbacken Sofie Svava. Og hun har da allerede forhørt sig om klubben ved sine kommende holdkammerater.

- Det har ikke været afgørende for min beslutning, men det har været helt oplagt at kunne forhøre sig og få en fornemmelse af, hvordan det er at være der og på den måde kunne træffe den bedste beslutning, siger Bruun.

Signe Bruun blev tidligt identificeret som et kæmpe talent, og som 20-årig forlod hun Fortuna Hjørring og skrev kontrakt med den franske storklub Paris Saint-Germain.

I 2021 rykkede hun længere sydpå til Lyon. I 2022 var hun i det første halvår udlejet til Manchester United. Det ophold blev i høj grad spoleret af skader.